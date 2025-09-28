Milanović posjetio kamp s Bradleyjima i pohvalio hrvatske vojnike: 'Jedini u Europi imaju ovo'

Suradnja Hrvatske vojske i Nacionalne garde Minnesote posebno je važna nakon što je Hrvatska nabavila Bradleye i Blackhawkove, rekao je u subotu predsjednik Zoran Milanović pri obilasku vojnog kampa Ripley u kojem se nalazi takvo naoružanje.

"Vojna suradnja Nacionalne garde Minnesote i Hrvatske vojske vrlo je važna. Bila je važna prije 29 godina, bila je važna i prije 12 godina kada sam prvi put razmišljao o mogućnosti da dođem ovdje kao premijer, a važna je i danas zbog povezivanja, suborstva i duha zajedničkog napora i cilja", rekao je Milanović u Ripleyju kojeg je obišao u pratnji zapovjednika Nacionalne garde Minnesote general-bojnika Shawna P. Mankea, priopćeno je iz njegovog ureda.

Foto: Ured Predsjednika Republike Hrvatske/Marko Beljan

Foto: Ured Predsjednika Republike Hrvatske/Marko Beljan

U tom vojnom kampu, najvećem u Minnesoti, predstavljeni su mu oružani sustavi, simulatori i sustavi održavanja helikoptera Black Hawk i oklopnih vozila Bradley, naoružanja koje posjeduje i Hrvatska, kao i tenkova Abrams. "Nedavno smo nabavili i opremu koju prije nismo imali, poput Bradleyja i Blackhawk helikoptera. Njihovo održavanje i opskrbni lanac za nas su od presudne važnosti. Ovaj posjet vojnoj bazi i prezentacija sposobnosti Nacionalne garde Minnesote služi upravo tome", rekao je Milanović.

Ponosan na suradnju

Hrvatska vojska već 29 godina aktivno surađuje s Nacionalnom gardom Minnesote, sastavnice pričuvnih snaga Nacionalne garde SAD-a koja se sastoji od 13 tisuća pripadnika.

Foto: Ured Predsjednika Republike Hrvatske/Marko Beljan

Foto: Ured Predsjednika Republike Hrvatske/Marko Beljan

"Ono što znam kao Vrhovni zapovjednik jest da su naši ljudi ponosni na tu suradnju. Ovdje im se nudi znanje, organizacija i iskustvo, pogotovo mlađim vojnicima. Starija generacija hrvatskih vojnika jedini su vojnici u Europi sa stvarnim borbenim iskustvom otprije 30 godina. Naš načelnik Glavnog stožera i njegovi prvi suradnici - to su sve ljudi s opasnim, teškim ratnim iskustvom", rekao je Milanović o toj suradnji.

Foto: Ured Predsjednika Republike Hrvatske/Marko Beljan

Foto: Ured Predsjednika Republike Hrvatske/Marko Beljan

Posjetom tog vojnog kampa koji se prostire na površini od 53 tisuće hektara Milanović je završio svoj radni posjet SAD-u, stoji u priopćenju.

