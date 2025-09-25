Milanović i Grlić Radman u SAD-u: Otkriveno koga će posjetiti nakon skupštine UN-a

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman nakon sudjelovanja na Općoj skupštini UN-a, svoj boravak u Sjedinjenim Državama nastavljaju posjetama dvjema saveznim državama - Minnesoti i Teksasu.

Milanović će u petak razgovarati s guvernerom Minnesote Timom Walzom i posjetiti sjedište 34. pješačke divizije "Red Bull“ (34th Red Bull Infantry Division) te se sastati sa zapovjednikom Nacionalne garde Minnesote general-bojnikom Shawnom Mankeom.

Tim Walz guverner je Minnesote od 2019. godine, a lani je bio potpredsjednički kandidat Kamale Harris u izbornoj kampanji protiv Donalda Trumpa.

Grlić Radman u Houstonu

Minnesota je postala država partner s Hrvatskom još 1996. godine. Nacionalna garda Minnesote uključena je u redovita godišnja zajednička uvježbavanja s Hrvatskom vojskom. Pored toga, zajedno s pripadnicima Hrvatske vojske sudjeluju u brojnim humanitarnim projektima diljem Hrvatske te su aktivno uključeni u pomoć pri daljnjem razvoju sposobnosti i interoperabilnosti snaga HV-a.

Milanović će na kraju posjeta obići Hrvatski dom u Saint Paulu i susresti se s predstavnicima hrvatske zajednice u Minnesoti.

Grlić Radman će se u Houstonu sastati s tamošnjom hrvatskom zajednicom u povodu 40. godišnjice hrvatskog kluba Lone Star. Sudjelovat će i na događanju Europsko-američke gospodarske komore i ondje govoriti o Hrvatskoj kao energetskim vratima za srednju Europu, kažu u MVEP-u i dodaju da je cilj posjeta jačanje gospodarske suradnje, energetske i znanstvene povezanosti te produbljivanje odnosa s hrvatskom zajednicom u SAD-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković tih oko sankcija Izraelu, Milanović potpuna suprotnost: 'Te ljude masakriraju'