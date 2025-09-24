OD 15 SATI /

Milanović se u poslijepodnevnim satima obraća Općoj skupštini UN-a

Milanović se u poslijepodnevnim satima obraća Općoj skupštini UN-a
Foto: Bianca Otero/profimedia

Milanović će govoriti petnaesti u prvom bloku govora koji kreće u 15 sati po hrvatskom vremenu

24.9.2025.
11:01
Hina
Bianca Otero/profimedia
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović u srijedu će govoriti na 80. Općoj skupštini Ujedinjenih naroda, a toj organizaciji će se, između ostalih, tijekom dana obratiti i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, iranski predsjednik Masud Pezeškian i sirijski predsjednik Ahmad al-Šara

Milanović će govoriti petnaesti u prvom bloku govora koji kreće u 9 sati po njujorškom, odnosno u 15 sati po hrvatskom vremenu. 

Na istoj sesiji govorit će i Pezeškian, Zelenskij i Al-Šara, kao i argentinski predsjednik Javier Milei te predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Opća sjednica UN-a traje do ponedjeljka, s pauzom u nedjelju, a na njoj će govoriti oko 150 čelnika država. 

Skupom u New Yorku dominiraju teme sukoba na Bliskom istoku, ruske agresije na Ukrajinu te financijskih poteškoća s kojima se Ujedinjeni narodi bore, piše agencija dpa. 

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković tih oko sankcija Izraelu, Milanović potpuna suprotnost: 'Te ljude masakriraju'

Zoran MilanovićUjedinjeni NarodiNew York
