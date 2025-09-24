Zelenski: 'Tko će biti ta sila koja će stvoriti jednostavni dron s nuklearnom bojevom glavom?'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski govorio je u srijedu na Općoj skupštini UN-a.

"Dragi vođe, dragi prijatelji i svi oni koji možete postati naši prijatelji jer želite sigurnost i mir jednako kao i mi danas", rekao je i nastavio: "Nitko osim nas samih ne može jamčiti sigurnost. Samo jaki savezi, samo jaki partneri i samo naše vlastito oružje. 21. stoljeće se ne razlikuje puno od prošlosti. Ako nacija želi mir, i dalje mora raditi na oružju..."

Rekao je da međunarodno pravo ne funkcionira u potpunosti ako se nema moćne prijatelje koji su istinski spremni zauzeti se za njega, objavio je The Guardian.

"Dok se ruski rat protiv moje zemlje nastavlja, ljudi i dalje umiru svaki tjedan, a ipak nema prekida vatre jer Rusija odbija", rekao je.

'Na tisuće djece oteto'

Nastavio je: "Rusija je otela tisuće ukrajinske djece, a mi smo neke od njih vratili. I zahvaljujem, zahvaljujem svima koji su pomogli. Ali koliko će vremena trebati da se vrate svi oni kojima djetinjstvo brže prođe nego što odrasli mogu pomoći?"

Kaže da je prošle godine upozorio na rizik od radijacijske katastrofe kao posljedice ruske okupacije elektrane Zaporižja i da se od tada "ništa nije promijenilo".

"Rusija nije prestala granatirati, čak ni područja u blizini nuklearnog postrojenja. A međunarodne institucije su preslabe, ovo ludilo se nastavlja", kaže.

Priznajući nedavne incidente u Poljskoj, Rumunjskoj i Estoniji, kaže da „čak i biti dio dugogodišnjeg vojnog saveza (NATO-a) ne znači automatski da ste sigurni“.

'Europa na smije izgubiti i Moldaviju'

Također odaje priznanje Moldaviji koja se "ponovno brani od ruskog uplitanja".

"Već smo izgubili Gruziju u Europi. Ljudska prava i europska priroda državnog sustava tamo se samo smanjuju, a Gruzija je ovisna o Rusiji, a već dugi niz godina i Bjelorusija se kreće prema ovisnosti o Rusiji", rekao je.

Rekao je da si Europa ne može priuštiti da izgubi i Moldaviju.

Kaže da je "važno zapamtiti kako je svijet jednom ignorirao potrebu za pomoći Gruziji nakon ruskog napada, kako je trenutak propušten s Bjelorusijom", rekao je i dodao: "Moldavija se ne smije izgubiti."

Zelenski kaže da slom međunarodnog prava i reda dovodi do porasta oružja.

Vraćajući se na širu međunarodnu temu, Zelenski se osvrnuo na situaciju u Afganistanu i "kartele u nekim zemljama Latinske Amerike koji su moćniji od vlade".

"Sve se ovo odnosi na kolaps međunarodnog prava i slabost međunarodnih institucija, a time i na porast oružja", istaknuo je.

Zahvala Donaldu Trumpu

Navodi konkretne primjere odajući počast američkom predsjedniku Donaldu Trumpu rekavši da ga je samo "Bog spasio od pokušaja ubojstva tijekom kampanje", te je spomenuo nedavno ubojstvo Charlieja Kirka u SAD-u i Ukrajinke Irine Zarutske ubijene u SAD-u.

Govoreći o dronovima, rekao je da"ratna tehnologija više ne mari za geografiju". Osvrnuo se na incident u Kopenhagenu: "Vlasti nisu mogle ni reći kakve su to dronove, tko ih je poslao ili odakle."

"Svijet se kreće presporo da bi se zaštitio, a oružje se kreće brzo. Ako nema stvarnih sigurnosnih jamstava, hoće li ijedno mjesto na Zemlji ostati sigurno?", pitao je Zelenskij.

Najrazornija utruka u povijesti

Zelenski postavlja dramatično pitanje vođama rekavši: "Sada proživljavamo najrazorniju utrku u naoružanju u ljudskoj povijesti, jer ovaj put uključuje umjetnu inteligenciju."

"A ako ne postoje stvarna jamstva sigurnosti osim prijatelja i oružja, i ako svijet ne može odgovoriti ni na sve prijetnje, i ako ne postoji snažna platforma za međunarodnu sigurnost, hoće li na Zemlji ostati ijedno mjesto koje je još uvijek sigurno za ljude?", upitao je.

Nastavio je da je Ukrajina morala izgraditi "podzemne škole i podzemne bolnice" kako bi spasila druge ili naučila poljoprivrednike zaštititi svoju opremu od napada dronovima.

"Ruski rat nas je doveo u ovu situaciju. Ali imate li zaštitu od sličnih prijetnji?", upitao je čelnike.

Rat skuplji od podzemnih vrtića

Upozorava da je "zaustavljanje ovog rata sada i unutar globalne utrke u naoružanju jeftinije nego gradnja podzemnih vrtića ili masivnih bunkera za kritičnu infrastrukturu kasnije".

"Zaustaviti Putina sada je jeftinije nego pokušati zaštititi svaku luku i svaki brod od terorista morskim dronovima. Zaustaviti Rusiju sada je jeftinije nego se pitati tko će biti sila koja će stvoriti jednostavan dron koji nosi nuklearnu bojevu glavu", kaže on.

Pozvao je vođe da "iskoristi sve što imamo zajedno kako bismo prisilili agresora da stane i tek tada imamo stvarnu šansu da ova utrka u naoružanju neće završiti katastrofom za sve nas".

"Ako je za to potrebno oružje, ako je potreban pritisak na Rusiju, onda se to mora učiniti, i to sada. Inače će Putin nastaviti gurati rat naprijed, sve dublje i dublje. A rekli smo vam već, Ukrajina je samo prva", rekao je.

Završio je apelom: "Zato nemojte šutjeti dok Rusija nastavlja ovaj rat. Molimo vas da progovorite i osudite ga. Molimo vas da nam se pridružite u obrani međunarodnog prava i poretka. Ljudi čekaju akciju."

