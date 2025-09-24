Macron 'bacio rukavicu' američkom predsjedniku: 'Ako želi osvojiti Nobelovu nagradu za mir...'

Ako američki predsjednik Donald Trump zaista želi osvojiti Nobelovu nagradu za mir, mora zaustaviti rat u Gazi, rekao je u utorak francuski predsjednik Emmanuel Macron.

Govoreći za francusku BFM TV iz New Yorka, Macron je rekao da samo Trump ima moć izvršiti pritisak na Izrael da prekine rat, izvještava Reuters.

"Postoji jedna osoba koja može nešto učiniti po tom pitanju, a to je američki predsjednik", rekao je Macron.

"A razlog zašto on može učiniti više od nas je taj što mi ne isporučujemo oružje koje omogućuje vođenje rata u Gazi. Mi ne isporučujemo opremu koja omogućuje vođenje rata u Gazi. Sjedinjene Američke Države to čine", podsjetio je Macron.

