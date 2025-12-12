Oštra poruka uoči 'dana D' u EU: 'Bruxelles prelazi Rubikon', Oglasili se iz Rusije

Ruska državna imovina u Europi mogla bi ostati trajno zamrznuta prema pravnom mehanizmu koje su u četvrtak odobrili veleposlanici država članica EU.

Prepustili su Europskoj komisiji izvanredne ovlasti da blokira 210 milijardi eura ruske državne imovine dok Kremlj ne isplati poslijeratnu odštetu Ukrajini, objavilo je u četvrtak dansko predsjedništvo Vijeća Europe.

Odluka izaslanika EU donesena je dan nakon što je belgijski premijer Bart De Wever otvoreno doveo u pitanje zakonitost prijedloga Europske komisije o trajnom zamrzavanju sredstava Moskve na temelju odredbe o izvanrednom stanju ugovora EU, prenosi Euractiv.

Korištenje "Članka 122", koji je Komisija formalno predložila prošli tjedan, ključno je kako bi se izbjegao povrat imovine Rusiji ako se ukinu sankcije Kremlju, što bi Belgiju moglo dovesti u situaciju da mora vratiti stotine milijardi eura Moskvi ako se zajam odobri.

Trenutačno, sankcije na imovinu moraju se jednoglasno produžiti u glavnim gradovima EU-a svakih šest mjeseci. Mađarski proruski čelnik Viktor Orbán više je puta prijetio da će blokirati produljenje sankcija, ali je na kraju uvijek odustao.

Upravo je Orban oštro u petak osudio potez EU-a o trajnom zamrzavanju ruske imovine, nazivajući je "nezakonitom odlukom" koja će "prouzročiti nepopravljivu štetu" uniji.

U objavi u petak, proruski čelnik rekao je da potez, koji će izaslanici EU-a formalno odobriti kasnije tijekom dana pisanim glasanjem, pokazuje da "Europska komisija siluje europsko pravo" umjesto da osigurava poštivanja ugovora EU, prenosi Euractiv.

"Bruxelles danas prelazi Rubikon. Predmet glasanja je zamrznuta ruska imovina, o kojoj su države članice EU do sada glasale svakih šest mjeseci i donosile jednoglasnu odluku. Današnjom procedurom, Bruxelles jednim potezom pera ukidaju zahtjev za jednoglasnošću, što je očigledno nezakonito", rekao je Orban.

Kaže kako današnjom odlukom vladavina prava u EU dolazi kraju, a europski lideri se postavljaju iznad pravila.

Ruska središnja banka u petak je izjavila da su objavljeni prijedlozi Europske unije za korištenje njezine imovine nezakoniti te da zadržava pravo upotrijebiti sva dostupna sredstva za zaštitu svojih interesa.

Odgovor Ruske središnje banke

"Mehanizmi izravnog ili neizravnog korištenja imovine Banke Rusije, kao i svi drugi oblici neovlaštenog korištenja imovine Banke Rusije, nezakoniti su i suprotni međunarodnom pravu, uključujući kršenje načela suverenog imuniteta imovine", priopćila je banka.

Banka se pozvala na priopćenje za javnost Europske komisije, objavljeno 3. prosinca, u kojem su navedena dva rješenja za podršku financijskim potrebama Ukrajine u 2026. i 2027. godini.

Prema jednom od tih rješenja, Europska komisija mogla bi posuditi gotovinska sredstva od financijskih institucija EU-a koje drže zamrznutu imovinu ruske središnje banke kako bi Ukrajini izdala zajam za reparacije.

Ruski dužnosnici više puta su rekli da bi takva akcija naišla na "najoštriju reakciju".

Središnja banka je izjavila da će provedba takvih planova biti osporavana pred "nacionalnim sudovima, pravosudnim tijelima stranih država i međunarodnih organizacija, arbitražnim sudovima i drugim međunarodnim sudskim instancama, a nakon toga slijedi provedba sudskih odluka na teritorijima država članica UN-a".

