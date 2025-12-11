Mamurni Rusi zamalo sabotirali tajnu operaciju Ukrajine: Objavljen nevjerojatan izvještaj

Neočekivani val mamurnih vozača natjerao je Ukrajinu da odgodi napad na ruske zračne baze u svibnju ove godine, objavio je Wall Street Journal (WSJ), a prenio Daily Star u četvrtak.

Sigurnosna služba Ukrajine (SBU) za tajnu operaciju "Paukova mreža", koju neki uspoređuju s Pearl Harboruom, prokrijumčarila je desetke dronova u Rusiju.

Nadali su se uskladiti napade se ruskim Danom pobjede koji se slavi 9. svibnja, s ciljem da se osramoti Kremlj. Međutim, kombinacija Dana pobjede, Praznika rada i pravoslavnog Uskrsa stvorila je nepredviđen logistički problem.

Mamurni Rusi

Ukrajinci su za uspjeh trebali skupinu ruskih vozača koji su nesvjesno morali prevesti dronove do konačnih lokacija. Rusi pritom nisu imali pojma što prevoze - vjerovali su da je riječ o drvenim montažnim kućicama.

Međutim, dužnosnici SBU-a objasnili su da je izbor vozača tijekom praznika bio vrlo ograničen. Mamurni Rusi uzimali su slobodan dan čime se broj prikladnih kandidata osjetno smanjio, a rizik za napad povećao. Tek krajem svibnja Ukrajinci su pronašli odgovarajuću skupinu vozača, a operaciju su naposljetku pokrenuli 1. srpnja.

Drunk Drivers, Burned Trucks, Dead Courier: Inside Ukraine’s Wildest Drone Strike



The Wall Street Journal published new details about Ukraine’s SBU drone operation “Spider Web,” revealing how it nearly failed several times.



The strike was first delayed after truck drivers… pic.twitter.com/0seZw456Xp — Clash Report (@clashreport) December 10, 2025

Tijekom putovanja, naišli su na niz nepredviđenih okolnosti. Tako je jedan vozač primijetio je da se krov kućice olabavio. Kad je pobliže pogledao, otkrio je da su unutra skriveni dronovi. Odmah je nazvao poslodavca i zatražio objašnjenje.

S druge strane javio se Artem Timofejev (37), bivši ukrajinski DJ koji živio u Rusiji i koji se sa suprugom dobrovoljno uključio u sastavljanje dronova i kućica. Pravio se da ništa ne zna i po uputama SBU-a uvjerio čovjeka da je oprema zapravo namijenjena isključivo za lov. Varka je upalila.

Niz problema

Jedan kamion imao je pak mehanički kvar pa su teret trebali prebaciti na drugo vozilo, dok su na drugoj ruti zbog loše komunikacije izgubili vezu s dvije kućice koje su prevozile dronove. Dužnosnici su pokušali objasniti ruskom vozaču kako da riješi problem, a pritom su mu tajili što zapravo prevozi. Rus je naposljetku prestao odgovarati na pozive, a SBU kasnije je putem objava i fotografija saznao da je požar zahvatio teret - eksplodirali su dronovi, a vozač je poginuo.

Unatoč kriznim trenucima, Ukrajina je operaciju ipak uspješno izvela. U udaru duboko unutar Rusije nanijeli su ozbiljnu štetu zrakoplovima dugog dometa. Uspjeli su uništiti ili ošteti 41 ruski bombarder na četiri udaljena aerodroma.

