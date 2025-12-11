Šef NATO-a otkrio iduću Putinovu metu i zaprepastio Europu: 'Sada moramo djelovati'

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u četvrtak je upozorio da su članice saveza iduća meta Rusije.

"NATO mora učiniti sve kako bi spriječio rat koji bi mogao biti u razmjerima onog rata kojeg su proživeli naši djedovi i pradjedovi", poručio je Rutte na sigurnosnoj konferenciji u Berlinu.

Rutte tvrdi da previše NATO članica ne osjeća hitnost ruske prijetnje u Europi. Napominje da savez brzo mora povećati izdvajanje za obranu i proizvodnju kako bi se spriječilo izbijanje rata.

'Vrijeme za djelovanje je sada'

"Mi smo sljedeća meta Rusije. Bojim se da je previše njih tiho samozadovoljno - previše ih ne osjeća hitnost i previše ih vjeruje da je vrijeme na našoj strani. Nije - vrijeme za djelovanje je sada", naveo je Rutte i poručio da bi Rusija u roku od pet godina mogla biti spreman upotrijebiti vojnu silu protiv NATO-a.

Kazao je da je uvjeren da se Europa i SAD mogu uskladiti oko pitanja Ukrajine, no naglašava da se Sjedinjene Države ne mogu biti sigurne bez sigurne Europe.

