Supruga šokirana podmuklim potezom muža: Na tajnom računu ima više od 38.500 eura

Brak jedne 32-godišnje majke, koja je nedavno rodila, došao je na kušnju nakon što je otkrila da je njezin suprug (32) godinama od nje skrivao desetke tisuća eura. Dok je ona pažljivo planirala kućni budžet, vjerujući da žive od skromnih primanja, on je u tajnosti gradio vlastitu financijsku sigurnost, dovodeći u pitanje temelje njihova odnosa i zajedničke budućnosti.

Svoju je priču podijelila u viralnoj objavi na Redditu, gdje je objasnila kako su ona i suprug godinama planirali da ona napusti posao i postane majka i kućanica nakon rođenja kćeri. Zajedno su ulagali, kupili kuću pa čak i brod, a sve kako bi osigurali stabilnost za život s jednom plaćom. Ona je sav svoj prihod uvijek uplaćivala na zajednički račun, vjerujući njegovim tvrdnjama da nakon oporezivanja mjesečno zarađuje 6000 dolara (oko 5100 eura), piše New York Post.

Lagao joj je godinama

Istina je izašla na vidjelo potpuno slučajno, tijekom razgovora s predstavnikom za državne naknade, koji je usput spomenuo znatno višu plaću njezina supruga. Šokirana i sumnjičava, odlučila je istražiti. Prijavila se na njegov bankovni račun i otkrila poražavajuću istinu: suprug je svaki mjesec sve iznad 6000 dolara (oko 5100 eura) prebacivao na tajni račun za koji ona nije ni znala da postoji.

Njegova stvarna mjesečna primanja iznosila su oko 8500 dolara (oko 7200 eura), a na tajnom je računu do tada prikupio više od 45.000 dolara (38.500 eura). Dodala je da je suprug nedavno inzistirao na štednji, tvrdeći: "Trošiti 38 dolara (32 eura) na dva odreska za večeru je bacanje novca".

Želio je imati nešto svoje

Kada se suočila s njim, suprug se slomio i pokušao se opravdati: "Samo sam želio imati nešto što je samo moje". Međutim, za prevarenu suprugu to objašnjenje nije bilo dovoljno. "Ovo otkriće je uništilo moj osjećaj sigurnosti, pogotovo jer sam mu u potpunosti vjerovala da će upravljati obiteljskim financijama dok sam ja kod kuće s našom bebom", napisala je.

Nakon ovog saznanja, odlučila je prekinuti njihov dugogodišnji dogovor i, unatoč njegovu protivljenju, poručila: "Vraćam se na posao, a kći ide u jaslice. Jednostavno mu više financijski ne vjerujem. Ne osjećam se sigurno. Promijenila sam mišljenje i nije me briga ako će zbog toga plakati".

Korisnici Reddita jednoglasno su osudili suprugov potez, nazivajući ga strateškom obmanom i "emocionalnom ucjenom". Mnogi su istaknuli da je njegova tajna štednja ne samo nepoštena, već i zlonamjerna jer je suprugu ostavila u financijski ranjivom položaju.

"On nema pravo stvarati tajnu financijsku sigurnost za slučaj da se raziđete, dok istovremeno sprječava tebe da učiniš isto", napisala je jedna osoba.

