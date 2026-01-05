Jeste li znali da je siječanj mjesec prekida? Navodno tada najviše veza puca, evo zašto

Nova godina, novi početak. Za mnoge ta poznata fraza ne podrazumijeva samo upis u teretanu ili odluku o zdravijoj prehrani, već i donošenje jedne od najtežih životnih odluka, one o prekidu veze ili braka.

Već godinama siječanj u pravnim i terapeutskim krugovima nosi neslužbeni, pomalo zlokobni nadimak "Mjesec razvoda". Iako zvuči kao mit, statistike i stručnjaci potvrđuju da prvi mjesec u godini doista bilježi nagli porast broja rastava.

No, razlozi nisu samo u postblagdanskom stresu i novogodišnjim odlukama; oni sežu dublje, u samu simboliku siječnja i drevna vjerovanja o prijelaznim razdobljima.

Blagdanski pritisak i novogodišnja bilanca

Prosinac je za mnoge parove čije su veze već narušene svojevrsni test izdržljivosti. Pritisak stvaranja savršene blagdanske atmosfere, financijski teret kupovine poklona, te intenzivno vrijeme provedeno s obitelji često djeluju kao lonac pod pritiskom. Problemi koji su se mjesecima gurali pod tepih izlaze na površinu, a nesuglasice postaju sve češće.

Ipak, mnogi odlučuju "izdržati" do kraja godine, najčešće zbog djece ili kako ne bi kvarili obiteljska okupljanja. Parovi se drže zajedno zbog obitelji, no niti njihove veze se raspadaju nedugo nakon toga. Kad prođu blagdani i ugase se lampice, ostaje tišina u kojoj se zbrajaju dojmovi ne samo proteklih tjedana, već i cijele protekle godine.

Siječanj, kao prirodni početak novog ciklusa, postaje vrijeme za introspekciju. Ljudi se pitaju: "Želim li provesti još jednu ovakvu godinu?" Za mnoge, odgovor je negativan, a prekid postaje dio novogodišnje rezolucije o sretnijem životu.

Dan razvoda i statistika koja ne laže

Ovaj trend nije samo anegdotski. Brojna istraživanja potvrdila su siječanjski porast broja prekida. Studija Sveučilišta u Washingtonu, koja je analizirala podatke od 2001. do 2015. godine, zabilježila je značajan porast zahtjeva za razvod u siječnju u usporedbi s prosincem.

Prvi radni ponedjeljak nakon Nove godine čak je dobio i svoj neslužbeni naziv, "Dan razvoda", jer odvjetnički uredi upravo tada bilježe najveći priljev novih klijenata. Neke analize pokazuju da broj upita za razvod u siječnju može porasti i za više od trideset posto u odnosu na druge mjesece.

Psihoterapeuti također primjećuju ovaj obrazac. Siječanj donosi porast upita za partnersko savjetovanje, što ukazuje na to da mnogi parovi u novoj godini ipak pokušavaju potražiti pomoć prije konačne odluke.

No, za one kod kojih su problemi duboko ukorijenjeni, siječanj postaje mjesec neizbježnog rastanka.

Simbolika siječnja: Pogled u prošlost i budućnost

Zašto baš siječanj? Odgovor se možda krije u samom imenu i simbolici ovog mjeseca. Latinski naziv "januar" potječe od imena rimskog boga Janusa, božanstva vrata, ulaza, početaka i prijelaza. Janus je jedinstven po tome što je uvijek prikazivan s dva lica, jednim koje gleda u prošlost i drugim koje gleda u budućnost.

Ova simbolika savršeno se preslikava na psihološko stanje u kojem se mnogi nalaze početkom godine. Janusova dva lica predstavljaju potrebu da se osvrnemo na ono što je bilo, analiziramo pogreške i neuspjehe prošle godine, ali istovremeno i da s nadom i odlukom pogledamo prema onome što dolazi.

Završetak veze u siječnju tako postaje simbolički čin zatvaranja jednih vrata, onih koja vode u nezadovoljavajuću prošlost, kako bi se otvorila nova vrata prema neizvjesnoj, ali potencijalno boljoj budućnosti. Siječanj nas, baš kao i bog Janus, tjera da pomirimo suprotnosti, donesemo teške odluke i postavimo temelje za godinu koja je pred nama.

Narodna vjerovanja i snaga prirode

Osim simbolike boga Janusa, ne treba zanemariti ni utjecaj prirode i narodnih vjerovanja. Siječanj je mjesec kratkih, tmurnih dana i manjka sunčeve svjetlosti, što kod mnogih izaziva bezvoljnost ili čak sezonsku depresiju.

Loše raspoloženje i manjak energije dodatno opterećuju ionako krhke odnose. U nekim duhovnim tradicijama, snijeg koji često pada u siječnju simbolizira čišćenje i pročišćenje.

Baš kao što snježni pokrivač prekriva staro i stvara prividno čistu, novu površinu, tako i ljudi osjećaju potrebu da "očiste" svoje živote od svega što im više ne služi.