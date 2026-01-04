Ova četiri znaka će biti prevarena u 2026.: Neke to čeka uskoro, pazite se

Dok se polako opraštamo od 2025. godine i s nadom gledamo prema novoj, astrolozi upozoravaju da bi 2026. mogla biti godina velikih iskušenja na ljubavnom planu.

Planetarni tranziti, posebice oni sporih planeta poput Jupitera i Saturna, stvaraju scenarij koji će testirati povjerenje i vjernost u mnogim vezama. Iako astrološka predviđanja služe kao smjernice, a ne kao nepromjenjiva sudbina, čini se da će za neke horoskopske znakove nadolazeća godina donijeti bolne spoznaje i neočekivane preokrete.

Prema analizama planetarnih kretanja, četiri znaka posebno su izložena riziku od nevjere i razočaranja. Njihove veze naći će se na kušnji, a zvijezde sugeriraju da bi se mogli suočiti s neugodnim istinama koje će ih natjerati da preispitaju temelje svojih odnosa.

Zvijezde donose iskušenja u ljubavi

Astrološka klima 2026. godine bit će nabijena intenzivnim transformacijama. Jupiter, planet ekspanzije, kretat će se kroz pozicije koje šire emocionalna iskustva. Iako to donosi nove prilike, istovremeno otvara vrata iluzijama i nerealnim očekivanjima unutar postojećih veza.

Saturn, s druge strane, nameće lekcije o odgovornosti i zrelosti, zahtijevajući od nas da se suočimo s vlastitim slabostima i ranjivostima.

Posebno izazovan utjecaj imat će Neptun, planet snova i obmana, koji može stvoriti veo idealizacije koji prikriva stvarnost. Zbog toga će mnogi parovi proći kroz duboke revizije svojih veza.

Iako kolektivni tranziti utječu na sve, rezonirat će najsnažnije kod određenih zodijačkih profila, stavljajući njihovu emocionalnu stabilnost na najveći test.

Znakovi na udaru nevjere

Na temelju ovih planetarnih utjecaja, stručnjaci su izdvojili znakove koji će se najvjerojatnije suočiti s posljedicama partnerove nevjere ili skrivenih tajni.

Lav: Razočaranja i testovi ega

Lavovi, poznati po svojoj potrebi za divljenjem i pažnjom, mogli bi se suočiti s teškim razdobljem. Njihov ljubavni život obilježit će iznenadni preokreti i strastveni susreti, no neće svaka iskra biti vrijedna praćenja.

Posebno izazovni bit će periodi oko pomrčina Sunca, 17. veljače i 12. kolovoza, kada bi moglo doći do svađa, prekida, pa čak i razvoda.

Ako se lavovi osjete zanemareno ili nedovoljno cijenjeno u vezi, njihov partner bi mogao potražiti potvrdu na drugom mjestu, što će za ponosnog Lava biti iznimno bolno saznanje.

Foto: Shutterstock

Djevica: Obmane i bolna saznanja

Za pedantne i analitične djevice, 2026. donosi kaos u kuću partnerstva. Neptun, planet iluzija, boravit će u njihovom polju odnosa sve do 26. siječnja, donoseći probleme, svađe i rasprave uzrokovane partnerovim lažima, prijevarama i manipulacijama.

Djevice, koje teže redu i iskrenosti, teško će se nositi s otkrićem da stvarnost nije onakva kakvom su je zamišljale. Njihova sposobnost da odvoje činjenice od fikcije bit će na velikom testu, a suočavanje s bolnom istinom moglo bi poljuljati njihovo povjerenje u ljubav.

Strijelac: Povjerenje na velikoj kušnji

Strijelci vrednuju slobodu i potpuno povjerenje u odnosima. Međutim, njihov urođeni optimizam ponekad ih navodi da vjeruju u dobre namjere drugih čak i kada signali govore suprotno.

U 2026. godini njihove će veze biti testirane upravo na povjerenju. Jupiter, njihov vladajući planet, pojačat će sklonost idealiziranju, zbog čega bi mogli spustiti gard i postati ranjivi na neugodna iznenađenja.

Za strijelce će ključno biti naučiti balansirati između svoje pustolovne prirode i potrebe za postavljanjem jasnih granica kako bi izbjegli razočaranja.

Foto: Shutterstock

Ovan: Potraga za iskrenošću i stari sukobi

U vezama ovnova tijekom 2026. godine tražit će se apsolutna iskrenost. Zauzeti pripadnici ovog znaka morat će rješavati stare nesuglasice koje su dugo gurali pod tepih.

Iako se prijevara izravno ne spominje kao neizbježna, naglasak na iskrenosti i rješavanju sukoba ukazuje na postojanje dubljih problema.

Ako komunikacija zakaže, a stare rane se ponovno otvore, stvorit će se plodno tlo za narušavanje povjerenja, što može dovesti do toga da jedan od partnera potraži utjehu izvan veze.