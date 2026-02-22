Hrvat lakomisleno nasjeo na zamku i ostao bez tisuća eura, pisalo je: 'Brzo i lako'
Mladić (21) iz okolice Našica sve je prijavio policiji koja radi na slučaju
Krajem prosinca prošle godine mladić (21) iz okolice Našica prijavio je policiji da je uplatio 5248 eura osobi koja mu se predstavila kao broker, javlja PU osječko-baranjska.
Policija piše da je putem interneta oštećeni lani stupio u kontakt s osobom koja je objavila oglas u kojem se nudi brza i laka zarada.
"Ubrzo je stupio u kontakt s osobom koja mu se predstavila kao broker poznate britanske brokerske kuće. U želji za brzom zaradom i lažnim prikazivanjem činjenica mislio da ulaže u investicijske fondove. Kako više nije mogao do svog novca, ubrzo je shvatio da je prevaren, pa je cijeli slučaj prijavljen policiji", stoji u priopćenju policije.
Potraga za počiniteljem još je u tijeku, dodaju iz PU osječko-baranjske.
