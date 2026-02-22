FREEMAIL
PODMUKLA ZAMKA /

Hrvat lakomisleno nasjeo na zamku i ostao bez tisuća eura, pisalo je: 'Brzo i lako'

Hrvat lakomisleno nasjeo na zamku i ostao bez tisuća eura, pisalo je: 'Brzo i lako'
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mladić (21) iz okolice Našica sve je prijavio policiji koja radi na slučaju

22.2.2026.
12:41
Igor Krstanović
Sanjin Strukic/PIXSELL
Krajem prosinca prošle godine mladić (21) iz okolice Našica prijavio je policiji da je uplatio 5248 eura osobi koja mu se predstavila kao broker, javlja PU osječko-baranjska

Policija piše da je putem interneta oštećeni lani stupio u kontakt s osobom koja je objavila oglas u kojem se nudi brza i laka zarada.

"Ubrzo je stupio u kontakt s osobom koja mu se predstavila kao broker poznate britanske brokerske kuće. U želji za brzom zaradom i lažnim prikazivanjem činjenica mislio da ulaže u investicijske fondove. Kako više nije mogao do svog novca, ubrzo je shvatio da je prevaren, pa je cijeli slučaj prijavljen policiji", stoji u priopćenju policije.

Potraga za počiniteljem još je u tijeku, dodaju iz PU osječko-baranjske.

