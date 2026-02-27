Kad knjige ožive: Transformacija serijala u globalni animirani uspjeh

Sve je počelo s bestseler serijom knjiga autorice Julie Sykes, prodanom u više od dva milijuna primjeraka. Prepoznavši potencijal, tvrtka Spin Master, poznata po hitu "PAW Patrol", oživjela je čarobni svijet otoka. Premijerno je prikazana 2023. i odmah postigla golem uspjeh, a od danas vam Voyo nudi pogled u svijet čaronih jednoroga 'Unicorn academy shorts'.

Više od zabave: Vrijedne životne lekcije

Radnja prati tinejdžericu Sophiju koja je primljena u prestižnu Akademiju jednoroga. Ondje se s prijateljima mora povezati s jednorogom kako bi otključala čarobne moći. Kritičari hvale fantastični svijet, kvalitetnu animaciju i likove s kojima se djeca lako poistovjećuju. Središnji element priče je emocionalna veza između jahača i jednoroga, koja naglašava važnost povjerenja i osobnog rasta.

Foto: voyo

Iako prepuna avanture, serija je namijenjena djeci od šest do devet godina, s naglaskom na pozitivnim vrijednostima. Kroz izazove, likovi uče o važnosti hrabrosti, timskog rada i otpornosti. Serija promiče empatiju i dobrotu te potiče djecu da prihvate vlastitu individualnost i kreativno rješavaju probleme.

Skraćenu verziju mega popularne animirane serije ‘Unicorn Academy’ gledaj na platformi Voyo.