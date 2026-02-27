Dječak (16) pojeo kobasicu pa se srušio: Umro je sat vremena kasnije u bolnici

Jedne lipanjske noći 2022., tada 16-godišnji Jeremy Webb kampirao je s prijateljima na središnjoj obali Novog Južnog Walesa kada je povratio nakon što je pojeo goveđe kobasice. Uskoro je postao prva žrtva koja je umrla zbog alergije na meso sisavaca u Australiji.

Teško dišući, dječak je pokucao na prozor obližnjeg kampera i zamolio putnike da pozovu hitnu pomoć. Nakon toga se srušio.

Prijatelji su ga pokušali reanimirati dok pomoć nije stigla. Sat vremena kasnije, umro je u bolnici.

Kao uzrok smrti isprva je navodila astma. No, detaljnom istragom otkrilo se da je kobna bila alergijska reakcija na meso, izazvana ubodom krpelja, koja je potaknula akutni napad astme, prenosi Guardian.

Istraga njegove smrti pokrenuta je na zahtjev dječakovih roditelja koji su htjela podignuti svijest o ovom problemu. U nalazima objavljenima u četvrtak, zamjenica mrtvozornika Novog Južnog Walesa Carmel Forbes potvrdila je da je "Jeremy umro od posljedica anafilaksije uzrokovane alergijom na meso sisavaca nakon ugriza krpelja, što je uzrokovalo pogoršanje njegove astme".

'Prvi na svijetu'

Jeremyjeva majka, dr. Myfanwy Webb, posvjedočila je o boli koju osjeća svakoga dana nakon gubitka "ljubaznog i voljenog sina", koji je volio borilačke vještine, računala i motore.

Profesorica Sheryl van Nunen, klinička imunologinja i alergologinja u Nacionalnom centru izvrsnosti za alergije, do sada je čula za još samo jedan ovakav slučaj u svijetu iz 2004. godine kada je umro 47-godišnji pilot u New Jerseyju.

"Jeremy je prvi na svijetu", kazala je Van Nunen.

Van Nunen je prva pronašla vezu između uboda krpelja i razvoja alergije na meso sisavaca, što su od tada potvrdili istraživači na svih šest kontinenata gdje je moguć ubod tog nametnika. Ona je to nazvala "alergijom 21. stoljeća".

Alergen povezan s reakcijama, alfa-gal, je molekula šećera prisutna u slini i crijevima krpelja, kao i mnogih sisavaca, poput goveda, janjadi, svinjama, kozama, klokanima i divljači.

Nakon dva ili više uboda krpelja, tijelo jedne od dvije osobe proizvodi alfa-gal antitijelo za alergiju. Kada osoba jede meso, taj alergen se oslobađa i izaziva alergiju.

Simptomi se jave tri do šest sati nakon jedenja, jer toliko treba da se probavi hrana i oslobodi alfa-galon kiselina, pojasnila je profesorica.

Koji su simptomi?

Od simptoma se javljaju gastrointestinalne smetnje, osim, oticanje te anafilaksija.

Najčešći su simptomi slični iritabilnom crijevu.

Alergiju mogu izazvati i proizvodi sisavaca, uključujući mlijeko i želatina. Ako se konzumira mesni proizvod, to također može utjecati na težinu reakcije.

"Alfa-gal je prisutan u većim koncentracijama u iznutricama, pa namirnice poput kobasica s crijevima sisavaca, može izazvati snažniju reakciju", dodaje se.

Jeremyja je zadobio više uboda krpelja nakon što se njegova obitelj preselila na veliki komad zemlje okružen gustim grmljem na središnjoj obali Novog Južnog Walesa, stoji u izvješću mrtvozornika.

Oko desete godine obitelj je primijetila da ima reakcije na crveno meso, pa su posumnjali na alergiju na meso sisavaca uzrokovanu ubodima krpelja.

Međutim, ni obitelj ni njegov liječnik opće prakse nisu bili svjesni da njegova alergija nosi dodatni rizik od po život opasne anafilaksije.

Zbog toga je, apelira Van Nunen prioritet sprječavanje uboda krpelja. Ako do njega ipak dođe, savjetuje ljudima da ga pravilno uklone.

POGLEDAJTE VIDEO: Mojmira iznenađena: 'Amerikanci dobili bizarnu alergiju od ugriza krpelja'