Znanstvenici na pragu revolucionarnog otkrića: 'To bi promijenilo medicinu!'

Razvoj univerzalnog cjepiva protiv prehlade, gripe, covida i alergija značajno je napredovao, vjeruju znanstvenici.

Stručnjaci s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Stanford u SAD-u razvili su univerzalno cjepivo koje bi se moglo primjenjivati kao sprej za nos i moglo bi štititi od širokog raspona respiratornih virusa, bakterija i alergena.

Istraživanje, čiji su rezultati objavljeni u časopisu Science, provedeno je na miševima i pružilo im je široku zaštitu u plućima tijekom nekoliko mjeseci.

Cijepljeni miševi bili su zaštićeni od covida i drugih koronavirusa, stafilokoka (koji može inficirati kožu i uzrokovati sepsu), bakterije Acinetobacter baumannii (koja može uzrokovati infekcije krvi, mokraćnog sustava, pluća) te grinja iz kućne prašine.

Kad bi se takvi rezultati prenijeli na ljude, ovo cjepivo moglo bi zamijeniti više godišnjih cijepljenja protiv zimskih respiratornih infekcija.

'To bi promijenilo medicinu'

Također bi potencijalno moglo djelovati protiv novih pandemijskih uzročnika bolesti, kažu autori.

Dr. Bali Pulendran, ravnatelj Instituta za imunitet, transplantaciju i infekciju pri Sveučilištu u Stanfordu i glavni autor istraživanja, rekao je: "Mislim da imamo univerzalno cjepivo protiv različitih respiratornih prijetnji.”

"Zamislite da u jesenskim mjesecima dobijete sprej za nos koji vas štiti od svih respiratornih virusa, uključujući covid, gripu, respiratorni sincicijski virus (RSV, najčešći uzročnik bronhitisa) i običnu prehladu, kao i od bakterijske upale pluća i alergena ranog proljeća“.

"To bi promijenilo medicinsku praksu”.

Istraživači se sada nadaju testirati cjepivo na ljudima.

Dr. Pulendran smatra da bi dvije doze spreja za nos bile dovoljne za pružanje zaštite kod ljudi te procjenjuje da bi, uz dovoljno financiranja, cjepivo moglo biti dostupno u roku od pet do sedam godina.

Predobro da bi bilo istinito?

U istraživanju su znanstvenici dokazali zaštitu kod miševa te demonstrirali da korisne T stanice u plućima, koje djeluju protiv patogena, mogu slati signale urođenim imunološkim stanicama kako bi ih održale aktivnima.

Dakle, umjesto da pokušava oponašati dio patogena, cjepivo oponaša signale koje imunološke stanice koriste za međusobnu komunikaciju tijekom infekcije.

"Istraživanje koje tvrdi da postoji univerzalno respiratorno cjepivo zvuči predobro da bi bilo istinito, ali istraživači su možda došli do novog koncepta cijepljenja ako se rezultati na miševima potvrde u budućim istraživanjima na ljudima”, kazao je Brendan Wren, profesor mikrobne patogeneze na Londonskoj školi za higijenu i tropsku medicinu, koji nije sudjelovao u istraživanju.

"Koncept se temelji na oponašanju signala koje naše imunološke stanice koriste za zaštitu, umjesto na tradicionalnim cjepivima koja se oslanjaju na komponente pojedinih patogena”.

"Novo cjepivo potiče više dijelova imunološkog sustava i čini se da objašnjava široku zaštitu kod miševa”.

"To je pristup koji obećava i mogao bi imati široku primjenu i važne implikacije. Međutim, još je rano jer su dosadašnja istraživanja provedena samo na miševima, iako pokazuju dobre imunološke odgovore“.

"Sljedeća faza bila bi potpuno kontrolirana ispitivanja zaštite cjepiva, uz izravnu usporedbu s postojećim formulacijama cjepiva, no dug je put prije nego što ćemo znati proizvodi li ovaj pristup sigurno i učinkovito cjepivo za ljude“.

