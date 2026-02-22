Ruben čeka dijete s belgijskom spisateljicom: Objavila to na simboličan način, stigla i izravna poruka

Belgijska spisateljica i producentica Charlotte Van Looy, partnerica poznatog belgijskog sportskog novinara Rubena Van Guchta, objavila je da par očekuje svoje prvo zajedničko dijete. Ova vijest, koja je odjeknula u belgijskim medijima, ima poseban odjek i u Hrvatskoj, s obzirom na to da dolazi nedugo nakon što je finaliziran Van Guchtov razvod od naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić. Ovim vijestima par je potvrdio novo poglavlje u svom životu, ali uz jasnu poruku da svoju privatnost žele sačuvati.

Na ljeto stiže djevojčica

Charlotte, koju prijatelji zovu Charlie, podijelila je vijest na svom Instagram profilu na kreativan način. Umjesto klasične fotografije para, u prvom planu su njihova tri psa pasmine rodezijski gonič, koji poziraju na sunčan dan uz obalu rijeke u belgijskom Weertu.

Jedan od pasa oko vrata nosi maleni okvir sa slikom ultrazvuka, ne ostavljajući sumnju u prirodu objave. U opisu, Van Looy je napisala kako su "tri sestre spremne parkirati svoju dužnost lovca na lavove i s ljubavlju štititi našu malu lavicu", otkrivši pritom da na ljeto očekuju djevojčicu.

Simbolika je jasna: rodezijski goniči poznati su kao "lavlji psi", a rođenje djeteta tijekom ljeta sugerira da bi mogla biti Lav u horoskopu, što je potvrdila i emotikonom lava.

Uz najavu sretnih vijesti, Charlotte je uputila i izravnu poruku medijima, zamolivši ih da poštuju njihovu privatnost.

"Pečat dugogodišnje ljubavi ne zahtijeva daljnja objašnjenja ni opravdanja. Molimo vas da za jednom poštujete i prihvatite naš do iznemoglosti ponavljan, nedvojbeno otrcan, ali ne i manje iskren 'bez komentara'", napisala je, dodavši da će negativni komentari biti uklonjeni, a čestitke svesrdno prihvaćene.

Novo poglavlje nakon turbulentnog razdoblja

Objava trudnoće dolazi u trenutku velikih promjena za par. Naime, ova vijest slijedi neposredno nakon što je u veljači ove godine službeno okončan brak između Rubena Van Guchta i Blanke Vlašić.

Njihov brak, koji je navodno uključivao i dogovor o "otvorenoj vezi", često je bio predmetom medijskog interesa, a veza Van Guchta i Charlotte Van Looy, koja traje već šest godina, također je bila pod povećalom javnosti.

Unatoč medijskim napisima, Charlotte i Ruben posljednjih su godina gradili zajednički život, a tijekom 2025. godine često su viđeni na putovanjima u Milanu, Valenciji i Kansas Cityju.

Njezina objava stoga nije iznenadila pratitelje, koji su je obasuli pozitivnim komentarima i čestitkama. "Velike čestitke, frajeri!!!", "Tako sam sretna zbog vas. Uživajte u trudnoći. Odbrojavam s vama", samo su neke od poruka podrške.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je čovjek iza diplomatske funkcije? Njemački veleposlanik otkrio najdražu hrvatsku riječ