FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ROMANTIČNI TRENUCI /

Iz Italije s ljubavlju: Nježne objave Zlatka Mateše i supruge oduševile društvene mreže

Iz Italije s ljubavlju: Nježne objave Zlatka Mateše i supruge oduševile društvene mreže
×
Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Putovanje u Italiju tako je, osim sportskog događaja, postalo i prilika za stvaranje novih uspomena - onih koje, barem sudeći po objavama, čuvaju s posebnom pažnjom

22.2.2026.
15:55
Hot.hr
Neva Zganec/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Sveučilišna profesorica Blanka Mateša (46) i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša (76) posljednjih dana borave u Italiji, gdje prate Zimske olimpijske igre. No, osim sportskih uzbuđenja, par očito koristi svaku priliku kako bi uživao u zajedničkim trenucima daleko od svakodnevnih obaveza.

Iz Italije s ljubavlju: Nježne objave Zlatka Mateše i supruge oduševile društvene mreže
Foto: Instagram screenshot

Tako je Blanka na svom Instagram Storyju podijelila intiman i romantičan detalj koji nije prošao nezapaženo. Objavila je fotografiju na kojoj se ona i suprug nježno drže za ruke. U prvom planu istaknuli su se njezini njegovani nokti u jarko crvenoj nijansi s decentnim cirkonima, kao i upečatljivo zlatno prstenje, isprepleteno s rukom supruga.

Uz fotografiju je dodala bezvremenski klasik Andrea Bocelli - pjesmu L'amore è una cosa meravigliosa (Ljubav je predivna stvar), čime je dodatno naglasila romantičnu atmosferu.

Zaljubljeni kao prvog dana

Romantika se nastavila i na drugoj objavi. Na fotografiji snimljenoj u vlaku tijekom putovanja Italijom ponovno su u fokusu njihove isprepletene ruke. Dok sjede jedno pored drugoga, Zlatko je nježno drži za ruku, a Blanka je uz prizor dodala pjesmu I'll Love You For..., jasno poručivši koliko su im ovi zajednički trenuci dragocjeni.

Njihove objave otkrivaju da, unatoč brojnim poslovnim obavezama i javnim dužnostima, uvijek pronalaze vrijeme jedno za drugo. Putovanje u Italiju tako je, osim sportskog događaja, postalo i prilika za stvaranje novih uspomena - onih koje, barem sudeći po objavama, čuvaju s posebnom pažnjom.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Tko je čovjek iza diplomatske funkcije? Njemački veleposlanik otkrio najdražu hrvatsku riječ

Blanka MatešaZlatko Mateša
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx