Iz Italije s ljubavlju: Nježne objave Zlatka Mateše i supruge oduševile društvene mreže

Sveučilišna profesorica Blanka Mateša (46) i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša (76) posljednjih dana borave u Italiji, gdje prate Zimske olimpijske igre. No, osim sportskih uzbuđenja, par očito koristi svaku priliku kako bi uživao u zajedničkim trenucima daleko od svakodnevnih obaveza.

Foto: Instagram screenshot

Tako je Blanka na svom Instagram Storyju podijelila intiman i romantičan detalj koji nije prošao nezapaženo. Objavila je fotografiju na kojoj se ona i suprug nježno drže za ruke. U prvom planu istaknuli su se njezini njegovani nokti u jarko crvenoj nijansi s decentnim cirkonima, kao i upečatljivo zlatno prstenje, isprepleteno s rukom supruga.

Uz fotografiju je dodala bezvremenski klasik Andrea Bocelli - pjesmu L'amore è una cosa meravigliosa (Ljubav je predivna stvar), čime je dodatno naglasila romantičnu atmosferu.

Zaljubljeni kao prvog dana

Romantika se nastavila i na drugoj objavi. Na fotografiji snimljenoj u vlaku tijekom putovanja Italijom ponovno su u fokusu njihove isprepletene ruke. Dok sjede jedno pored drugoga, Zlatko je nježno drži za ruku, a Blanka je uz prizor dodala pjesmu I'll Love You For..., jasno poručivši koliko su im ovi zajednički trenuci dragocjeni.

Njihove objave otkrivaju da, unatoč brojnim poslovnim obavezama i javnim dužnostima, uvijek pronalaze vrijeme jedno za drugo. Putovanje u Italiju tako je, osim sportskog događaja, postalo i prilika za stvaranje novih uspomena - onih koje, barem sudeći po objavama, čuvaju s posebnom pažnjom.

