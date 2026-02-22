Zaljubljeni par prošetao Parizom kao modnom pistom, pratitelji poručili: 'Šime zna kako uživati'

Hrvatska pjevačica, Maja Šuput (46), nastavlja svoje istraživanje Pariza s novim partnerom, Šimom Elezom (27), bivšim natjecateljem showa Gospodin Savršeni. Poznata po svom dinamičnom načinu života i čestim putovanjima, Maja je svoje pratitelje na Instagramu navikla na dozu luksuza i egzotike. Nakon što su početak godine proveli na Baliju, par je za svoju novu avanturu odabrao grad svjetlosti, odakle Maja redovito dijeli trenutke koji potvrđuju da njihova ljubav cvjeta.

Pariški chic i romantični trenuci

U svojoj najnovijoj objavi na Instagramu, Maja je podijelila galeriju fotografija i kratki video koji prikazuju idilične trenutke provedene u francuskoj prijestolnici. S legendarnim Eiffelovim tornjem i Louvreom u pozadini, Maja i Šime izgledaju poput para iz modnog editorijala, savršeno usklađeni i zaljubljeni. Pjevačica je plijenila pažnju u elegantnoj, potpuno crnoj odjevnoj kombinaciji koja je istovremeno bila odvažna i sofisticirana. Kombinirala je kratke kožne hlačice s visokim čizmama, a sve je zaokružila upečatljivim šeširom širokog oboda i lepršavim prozirnim plaštem koji je dodavao dozu drame. Šime se odlučio za klasični tamni kaput, stvarajući elegantan kontrast. Cijelu objavu zaokružila je kultnim citatom iz filma Casablanca: "We will always have Paris" ("Uvijek ćemo imati Pariz"), dodatno naglašavajući romantičnu atmosferu putovanja.

Foto: @majasuput

Foto: @majasuput

Dan su, čini se, iskoristili i za kulturno razgledavanje Pariza. Maja je sa svojim pratiteljima podijelila prizore iz slavnog Louvrea, gdje su se, poput brojnih turista, zaustavili pred najpoznatijom slikom na svijetu — Mona Lisom Leonarda da Vincija. U galeriji se našao i impresivan pogled na raskošno ukrašene stropove muzeja, dok je romantičnu parišku razglednicu zaokružila fotografija ispred prepoznatljive staklene piramide Louvrea.

Foto: @majasuput

Putovanja kao potvrda ljubavi i reakcije pratitelja

Ovo putovanje samo je nastavak niza luksuznih avantura na koje se par otisnuo od kraja prošle godine, kada je njihova veza postala javna. Početak 2026. godine proveli su na tjednima dugom odmoru na Baliju u društvu Majinog sina Blooma, a prije toga su zajedno posjetili i Dubai, što su ujedno bila i njihova prva zajednička pojavljivanja u javnosti. Njihova romansa neprestano privlači medijsku pažnju, a Maja, čini se, uživa u svakom trenutku.

Kao i obično, objava je izazvala lavinu komentara. Mnogi su pratitelji izrazili oduševljenje i uputili komplimente paru, poput "Super ste" i "Ona živi život onak kak ona želi".

