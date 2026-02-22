Ovo je raskošno Trumpovo imanje na kojem je Tajna služba ubila muškarca: Spoj luksuza, moći i politike

Američka tajna služba priopćila je u nedjelju da su njezini agenti ustrijelili i usmrtili muškarca u 20-im godinama nakon što je pokušao protuzakonito ući u štićeni prostor imanja Mar-a-Lago predsjednika Donalda Trumpa u West Palm Beachu na Floridi.

Trump se trenutačno nalazi u Washingtonu.

Muškarac je nosio predmet koji je izgledao kao sačmarica i kantu s gorivom, navela je agencija, dodajući da je primijećen na sjevernim vratima resorta oko 1,30 sati ujutro po istočnoameričkom vremenu.

Namjere sumnjivca nisu jasne, a njegov identitet nije otkriven.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na upit za komentar.

FBI na mjestu događaja prikuplja dokaze.

Sjedinjene Države suočavaju se s naglim porastom političkog nasilja. Tijekom 2024. godine, Trump je bio meta dvaju pokušaja atentata, uključujući i onaj na njegovu golf terenu u West Palm Beachu.

Melissa Hortman, demokratska zastupnica u saveznoj državi Minnesoti, ubijena je iz vatrenog oružja u lipnju 2025. godine zajedno sa svojim suprugom. Nekoliko mjeseci kasnije, ubijen je i konzervativni aktivist Charlie Kirk.

Mar-a-Lago jedan je od najpoznatijih i najekskluzivnijih privatnih klubova na svijetu, ali i nacionalna povijesna znamenitost koja je posljednjih godina stekla globalnu slavu zahvaljujući Donaldu Trumpu. Ovaj raskošni kompleks već gotovo sto godina simbolizira spoj luksuza, moći i politike.

Imanje je između 1924. i 1927. izgradila Marjorie Merriweather Post, jedna od najbogatijih žena svog vremena i nasljednica prehrambenog carstva Post. Prostire se na 17 hektara između Atlantskog oceana i jezera Worth, što je inspiriralo i njegovo ime – “od mora do jezera”.

Već tada je predstavljalo arhitektonski i financijski pothvat bez presedana, s troškovima koji bi danas premašivali 100 milijuna dolara. Dizajnirano u španjolsko-mediteranskom stilu, zdanje obiluje europskim detaljima, od ručno oslikanih stropova do uvezenih pločica i kamena.

Mar-a-Lago danas broji više od stotinu raskošno uređenih prostorija, prostrane dvorane za svečanosti, privatnu plažu, sportske terene, spa centar i niz ekskluzivnih sadržaja namijenjenih isključivo članovima. Upravo je ta ekskluzivnost dodatno naglašena nakon što je Donald Trump 1985. kupio imanje i kasnije ga pretvorio u privatni klub.

Tijekom godina uložio je desetke milijuna dolara u obnovu i modernizaciju, čime je povijesni karakter spojio s visokom razinom sigurnosti i suvremenim luksuzom.

Zbog političke važnosti i niza incidenata, sigurnosne mjere oko imanja danas su izuzetno stroge, a Mar-a-Lago ostaje središte Trumpovih aktivnosti i nakon povratka u Bijelu kuću.