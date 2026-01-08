FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BIJELI KAOS /

Ako mislite da snijeg nama stvara probleme, čekajte da vidite kako ovdje žive: I to im je normalno!

Ako mislite da snijeg nama stvara probleme, čekajte da vidite kako ovdje žive: I to im je normalno!
Foto: Profimedia
Zamislite da se probudite i shvatite da je vaš dom preko noći zatrpan snijegom do visine prvog kata. Za gotovo tristo tisuća stanovnika u Aomori, grada na sjeveru japanskog otoka Honshu, to nije scenarij iz filma katastrofe, već uobičajena zimska svakodnevica. S prosječno osam metara snijega godišnje, a u rekordnim zimama i preko dvanaest - Aomori nosi titulu najsnježnijeg grada na svijetu, mjesta gdje se priroda pokazuje u svojoj najsurovijoj, ali i najljepšoj snazi.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
8.1.2026.
11:20
Lorena Motik
Profimedia
SnijegJapanRekordZima
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BIJELI KAOS /
Ako mislite da snijeg nama stvara probleme, čekajte da vidite kako ovdje žive: I to im je normalno!