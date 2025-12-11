Putinu stigla vijest koju je čekao: 'Neprijatelj se nadao, ali nije uspio'

Ruski predsjednik Vladimir Putin zahvalio je u četvrtak ruskoj vojsci nakon što su mu zapovjednici rekli da su njihove snage preuzele punu kontrolu nad Siverskom na istoku Ukrajine, no Kijev niječe da je taj grad pao.

Zapovjednici su rekli Putinu da je zauzimanje Siverska, grada u oblasti Doneck koji je prije rata imao više od 10.000 stanovnika, odskočna daska prema zauzimanju Slovjanska, jednog od dvaju najvećih gradova u Donecku koji su još pod ukrajinskom kontrolom.

'Neprijatelj se nadao'

Rekli su Putinu da je Ukrajina pokušala braniti Siversk, koji Rusi zovu Seversk, raznim rovovima i utvrdama, ali da ih je ruska vojska porazila presjekavši im logističke pravce, zaobilazeći njihove postrojbe i izvodeći ciljane napade.

"Razumijem da se neprijatelj nadao da ćemo zbog uspostave tog utvrđenog područja u regiji Severska i samom gradu zaglibiti u napadu na taj grad, čime bi zaustavio naše napredovanje", rekao je Putin zapovjednicima.

"Neprijatelj nije uspio, ali vi ste uspjeli u svemu što ste planirali i što se naumili učiniti. Čestitke", rekao im je ruski predsjednik.

Ukrajina negira

Ukrajinska vojska zanijekala je, međutim, da je Siversk pao. "U smjeru Slovjanska, grad Siversk i dalje je pod kontrolom Oružanih snaga Ukrajine", objavila je u četvrtak na Facebooku Operativna taktička grupa "Istok" ukrajinske vojske.

"Neprijatelj se pokušava infiltrirati u Siversk u malim skupinama, iskorištavajući nepovoljne vremenske uvjete, ali većina tih postrojbi biva uništena dok se približava", navode u objavi.

