Hrvati digli uzbunu na granici, poslali upozorenje BiH: 'Ide napad, meta je Orašje!'

Granična policija Bosne i Hercegovine dobila je informacije o mogućem napadu na jedan od graničnih prijelaza s Hrvatskom no to se pokazalo netočnim, izjavio je u četvrtak direktor te sigurnosne agencije Mirko Kuprešaković za Dnevni avaz.

Podsjetgimo, portal Istraga.ba objavio je granična policija u Slavonskom Brodu izvijestila kolege iz Granične policije BiH da je u Policijsku upravu Brodsko-posavske županije stiglo pismo u kojem je navedeno da 34 osobe navodno pripremaju napad na granične prijelaze u Bosni i Hercegovini i to 7. siječnja. Naveli su i da su u pismu naveli imena izvršitelja, ali da hrvatski policajci tvrde da su imena nečitljiva.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Iz Državne agencije za istrage i zaštitu potvrdili su tom portalu da su informacije proslijeđene SIPA-i. "Informacije iz Hrvatske su površne. Ništa preciznije ili konkretnije nije navedeno", rekli su iz SIPA-e.

Klix.ba, pak, navodi da je riječ o grupi Afganistanaca koji će napasti prijelaz Orašje, da je riječ o skupini od 30 ljudi koji planiraju napasti graničnu policiju.

Direktor Granične policije BiH Mirko Kuprešaković za Dnevni avaz potvrdio je da su se ove informacije pokazale netočnim.

"U skladu s procedurama poduzeli smo sve aktivnosti na provjeravanju točnosti navoda informacije i da li se radi o jednoj od lažnih dojava. Uporedno s naprijed navedenim provjerama poduzete su i dodatne operativno taktičke aktivnosti na terenu.", rekao je.

Dodao je: Imamo operativnu suradnju i aktivnosti s drugim policijskim agencijama i institucijama u BiH, a o svemu je upoznat i Frontex. I dalje kontinuirano poduzimamo aktivnosti na provjeri svih navoda, ali za sada se te informacije nisu pokazale kao istinite - kazao je Kuprešaković za "Avaz".

Dodajmo i da smo o svemu pitali PU brodsko-posavsku te MUP, za sad nema odgovora.

POGLEDAJTE VIDEO Pogledajte kako je vatrogasac Rade iz Zvornika zakoračio u nabujalu Drinu i oduševio: 'Bravo majstore!'