Zbog malo poznate bolesti ostala zarobljena u vlastitom tijelu: 'Ovako je počelo'

Rebecca Louise Love otkrila je kako je ostala "zarobljena u vlastitom tijelu" nakon što ju je pogodila rijetka bolest koja je u početku zbunjivala i liječnike. Dijagnosticiran joj je Guillain-Barréov sindrom, ozbiljno stanje koje utječe na živce, osjetila, kretanje i ključne funkcije poput disanja i rada srca. Bolest obično prvo zahvaća ruke i noge prije nego što se proširi na druge dijelove tijela.

Sve je počelo s trncima u stopalima

Ova majka dvoje djece i vizažistica iz Ujedinjenog Kraljevstva prvo je tjedan dana osjećala trnce u stopalima, prije nego što je primijetila da postaje sve slabija. Dvadesetdevetogodišnjakinja je ispričala kako nije mogla ustati s kauča, mučila se s izlaskom iz kade, trpjela je mučnu bol u leđima i zdjelici te joj je na kraju i hodanje postalo izazov.

Otišla je na hitni prijem, ali su je nakon nekoliko sati poslali kući bez odgovora. Međutim, samo dan kasnije, bol je postala toliko jaka da se "uopće nije mogla pomaknuti".

"Otišla sam na hitnu, obavili su nekoliko pretraga i nakon nekoliko sati poslali su me kući", ispričala je Rebecca nedavno za Daily Mail.

"Sljedeći dan nazvala sam svoju liječnicu, koja mi je propisala nekoliko tableta protiv bolova i rekla da je ponovno nazovem ako bol potraje duže od četiri tjedna."

Stanje se naglo pogoršalo

"Dan nakon toga, kad sam se probudila, nisam se mogla uopće pomaknuti, a svaki pokušaj izazivao je bol kakvu nikad prije nisam osjetila. Na kraju sam pozvala hitnu pomoć i tada su me primili u bolnicu", dodala je.

Nakon što je primljena u bolnicu, njezino se stanje brzo pogoršavalo.

"Nisam mogla sjediti uspravno ni pomicati ruke ili noge", prisjetila se. "Djeca bi mi dolazila u posjet i grlila me, a ja im nisam mogla ni uzvratiti zagrljaj. Napravili su mi lumbalnu punkciju, koje se, iskreno, ni ne sjećam jer sam bila u velikim bolovima."

Uskoro joj se paraliziralo i lice, zbog čega je jedva mogla govoriti. Vid joj se zamutio, a teško je disala i gutala hranu ili vodu, pa je prebačena na odjel intenzivne njege.

Borba za svaki dah

"Budući da nisam mogla gutati, ugradili su mi sondu za hranjenje i skinuli me s tekućine. Disanje mi se pogoršavalo, stavili su me na kisik, a da se tako nastavilo, vjerojatno bi me morali staviti u medicinski induciranu komu", otkrila je.

Naposljetku joj je dijagnosticiran Guillain-Barréov sindrom te je započela liječenje terapijom imunoglobulinom. Prema klinici Mayo, to je stanje u kojem imunološki sustav tijela napada živce, uzrokujući slabost, utrnulost ili paralizu. Točan uzrok nije poznat, a iako lijek ne postoji, nekoliko opcija liječenja može ublažiti simptome i ubrzati oporavak.

Dugačak put do oporavka

Oporavak je za Rebeccu bio spor, a svaki je korak predstavljao veliku prekretnicu.

"Još uvijek nisam mogla zatvoriti oči, treptati ni nasmiješiti se. Također nisam mogla pomicati usta, noge ni ruke. Moji su simptomi bili slični onima povezanima s moždanim udarom. S vremenom sam prvo uspjela koristiti ruke, ali osjećala sam se kao da imam ruke dinosaura", opisala je svoje iskustvo.

"Sve je bila borba, ali uz pomoć fizioterapeutskog tima, kako sam počela prihvaćati što mi se događa, počela sam stjecati samopouzdanje i malo snage, unatoč tome koliko su mi mišići propali. Svaki tjedan činio se kao velika prekretnica, a vidjeti sebe kako ponovno radim stvari bio je nevjerojatan osjećaj."

Morala je ponovno učiti stajati i hodati, a na kraju je provela osam tjedana u bolnici oporavljajući se prije nego što je konačno otišla kući.

"Pokušala sam se natjerati da vratim svoju neovisnost. Nisam još ona 'stara ja' jer se i dalje mučim s nekim svakodnevnim zadacima, često imam bolove i još uvijek ne osjećam stopala kako treba jer su u njima stalni trnci", zaključila je. "Ali barem mogu ponovno hodati, još uvijek imam preglede i možda će proći dugo vremena dok se potpuno ne oporavim, ali ovo me naučilo toliko toga o sebi i životu, i sada znam da sto posto moram slušati svoje tijelo."

