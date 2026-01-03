Žena koja je nestala iz javnosti: Evo kako danas izgleda supruga Michaela Schumachera

Na 57. rođendan Michaela Schumachera pažnja javnosti ponovno se usmjerava na njegovu suprugu Corinnu Schumacher, ženu koja je desetljećima bila njegova najveća podrška – u trenucima slave, ali i tišine.

Michael i Corinna upoznali su se početkom 90-ih, a vjenčali su se 1995. godine. Njihova ljubavna priča uvijek je bila lišena skandala i javnih istupa, a temeljila se na povjerenju i obitelji. Zajedno imaju dvoje djece – Ginu-Marie i Micka, koji je krenuo očevim stopama u svijetu automobilizma.

Nakon teške nesreće na skijanju 2013. godine, Corinna je preuzela ulogu čuvarice privatnosti i zdravlja supruga. Rijetko se pojavljuje u javnosti i gotovo nikada ne govori o Michaelovu stanju, no njezina predanost i snaga godinama izazivaju divljenje.

Danas Corinna živi povučeno, okružena obitelji, i ostaje simbol bezuvjetne ljubavi – one koja ne treba naslovnice da bi bila snažna.