Žena koja je nestala iz javnosti: Evo kako danas izgleda supruga Michaela Schumachera
Foto: Landmark Media/landmark/profimedia
Danas, na 57. rođendan Michaela Schumachera, pažnja svjetske javnosti ponovno se usmjerava i na njegovu životnu partnericu — Corinnu Schumacher. Iako je Michael jedna od najvećih legendi Formule 1, Corinna je tijekom godina stajala čvrsto uz njega, stvarajući njihovu obitelj i život izvan svjetala reflektora.
Na 57. rođendan Michaela Schumachera pažnja javnosti ponovno se usmjerava na njegovu suprugu Corinnu Schumacher, ženu koja je desetljećima bila njegova najveća podrška – u trenucima slave, ali i tišine.

Michael i Corinna upoznali su se početkom 90-ih, a vjenčali su se 1995. godine. Njihova ljubavna priča uvijek je bila lišena skandala i javnih istupa, a temeljila se na povjerenju i obitelji. Zajedno imaju dvoje djece – Ginu-Marie i Micka, koji je krenuo očevim stopama u svijetu automobilizma.

Nakon teške nesreće na skijanju 2013. godine, Corinna je preuzela ulogu čuvarice privatnosti i zdravlja supruga. Rijetko se pojavljuje u javnosti i gotovo nikada ne govori o Michaelovu stanju, no njezina predanost i snaga godinama izazivaju divljenje.

Danas Corinna živi povučeno, okružena obitelji, i ostaje simbol bezuvjetne ljubavi – one koja ne treba naslovnice da bi bila snažna.

3.1.2026.
6:52
Hot.hr
Bildbyran/zuma Press/profimedia
SKRIVA SE OD KAMERA /
Žena koja je nestala iz javnosti: Evo kako danas izgleda supruga Michaela Schumachera