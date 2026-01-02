Slavlje se nastavlja: Petar Grašo Dubrovčanima priredio spektakl, tisuće ljudi stiglo na Stradun

Dan nakon spektakularnog dočeka Nove godine, Dubrovnik je još jednom potvrdio status grada dobre atmosfere i vrhunske glazbe. Nakon što su večer ranije publiku na Stradunu zabavljali Dino Merlin, Jakov Jozinović i Hiljson Mandela, slavlje se nastavilo bez stanke – ovoga puta uz nastup jednog od najomiljenijih domaćih izvođača, Petra Graše.

Grašo se popeo na pozornicu pred brojnu publiku koja je, unatoč hladnijem zimskom večernjem zraku, ispunila gradski centar. Već od prvih taktova bilo je jasno da Dubrovnik zna svaku pjesmu – hitovi su se pjevali uglas, a dobra energija širila se Stradunom. Publika je pratila svaki refren, stvarajući ugođaj zajedništva i produženog blagdanskog slavlja.

Kako je sve izgledalo - pogledajte u našoj galeriji.