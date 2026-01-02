FREEMAIL
IZGLEDA NEPREPOZNATLJIVO /

Ima fetiš na studentice? Ross iz 'Prijatelja' promijenio imidž i našao 28 godina mlađu curu

Ima fetiš na studentice? Ross iz 'Prijatelja' promijenio imidž i našao 28 godina mlađu curu
Foto: Supplied By Lmk/landmark/profimedia
David Schwimmer, američki glumac najpoznatiji po ulozi Rossa iz kultne serije Prijatelji, i dalje ostaje popularna figura u svijetu zabave — i to više od tri desetljeća nakon što je serija postala globalni fenomen.
Američki glumac David Schwimmer (57), koji se zauvijek upisao u televizijsku povijest kao Ross Geller u kultnoj seriji Prijatelji, i danas privlači veliku pažnju javnosti – kako zbog karijere, tako i zbog privatnog života.

Nakon završetka Prijatelja 2004. godine, Schwimmer je nastavio glumački i redateljski rad, a pojavljivao se u brojnim serijama i filmovima. Ipak, Rossova ljubavna priča s Rachel ostala je jedna od najpoznatijih televizijskih romansi svih vremena, zbog čega se interes za njegov stvarni ljubavni život nikada nije ugasio.

Glumac je od 2010. do 2017. bio u braku s umjetnicom Zoë Buckman, s kojom ima kćer Cleu. Nakon razvoda rijetko je govorio o privatnim odnosima i uglavnom se držao podalje od javnosti.

Ipak, prema najnovijim informacijama iz medija i njegovih javnih pojavljivanja, Schwimmer je već neko vrijeme u vezi s 29-godišnjom studenticom Elianom Jolkovsky. Par je ovih dana snimljen u zajedničkom izlasku, a fotografije su odmah potaknule lavinu komentara, ponajviše zbog razlike u godinama. Inače, zanimljivo je za spomenuti i kako je njegov lik u Prijetljima svojedobno također bio u vezi sa studenticom. 

Iako i dalje čuva privatnost, čini se da legendarni Ross ponovno uživa u ljubavi – ovaj put daleko od televizijskih kamera, ali itekako pod budnim okom javnosti.

2.1.2026.
7:05
Hot.hr
Supplied By Lmk/landmark/profimedia
David SchwimmerRossPrijatelji
