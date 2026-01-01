FREEMAIL
'S'AKA ČAS', MOMCI! /

Ove će vam fotografije apsolutno popraviti dan: Balun na pijesku i priča kako je nastao picigin!

Ove će vam fotografije apsolutno popraviti dan: Balun na pijesku i priča kako je nastao picigin!
Foto: Zvonimir Barisin/pixsell
Dugi plićak, pijesak pod nogama i splitski stav - ma treba li više sastojaka za dobru zabavu? Bačvice su se opet pokazale kao najbolje mjesto za novogodišnji gušt, ovog puta momci su zaigrali balun i oduševili svojom hrabrosti, ali i tjelesima znatiželjnike i slučajne prolaznike.
Dok su neki prvi dan nove godine liječili mamurluk, drugi su pokazali zube zimi i hrabro zaigrali na splitskim bačvicama picigin. Druga ekipa je zategla kupaće gače i kape Djeda mraza, pa otvorili sportsku torbu i izvadili balun te otvorili sezonu igranja nogometa na male golove.

Ove fotografije apsolutno će vam popraviti raspoloženje, a u nastavku doznajte povijest picigina koju rijetki znaju.

 

1.1.2026.
21:04
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Zvonimir Barisin/pixsell
PiciginBačviceNogomet
