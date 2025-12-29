Publika traži još! Jakov Jozinović pjeva dva dana zaredom u Areni Zagreb

Nakon što je Jakov Jozinović (24), hrvatski pjevač i kantautor, u rekordnom roku rasprodao prvi koncert u zagrebačkoj Areni, dodan je drugi koncert. Održat će se 20. lipnja 2026., dan nakon prvog, a ulaznice su od danas u prodaji putem sustava upad.hr.

"Imam leptiriće u trbuhu jer ću u jednom vikendu dva dana zaredom pjevati u Areni i pričati svoju priču nekoliko sati. Siguran sam da će svi otići kući punog srca i duše", izjavio je Jakov u emisiji bravo! radija.

Publika u središtu

Za oba koncerta postavljena je posebna 360° pozornica koja omogućuje maksimalnu bliskost Jakova i publike. "Ispunio sam svoju najveću želju, Arena 360°, jer mi je važno da publika bude oko mene cijelo vrijeme i da svima budem jednako blizu", dodao je.

Novi album i turneja

Jakov će tijekom koncerata izvoditi obrade pjesama koje su ga proslavile, ali i nove pjesme s nadolazećeg albuma prvijenca "Ja za čuda letim". "Na albumu će vjerojatno biti 10 pjesama. Idemo ubaciti i neke nove, zanimljive obrade, ali to ćemo još malo zadržati kao tajnu", najavio je.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Turneja započinje 14. veljače u splitskim Gripama, a koncert u riječkoj Dvorani Zamet, 28. veljače, već je rasprodan. Nakon toga slijedi koncert 7. ožujka u osječkom Gradskom vrtu, dok će vrhunac biti dvodnevni spektakl u Areni - 19. i 20. lipnja.

POGLEDAJTE VIDEO:Thompson pripremio tužbu protiv Tomaševića: 'Čekali smo da počini kazneno djelo...'