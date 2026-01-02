FREEMAIL
KIMMY GIBBLER /

Bila je najnapornija susjeda 90-ih: Evo kako danas izgleda zvijezda hit serije 'Puna kuća'

Bila je najnapornija susjeda 90-ih: Evo kako danas izgleda zvijezda hit serije 'Puna kuća'
Foto: Lorimar Productions - Album/album/profimedia
Mnogi je pamte kao Kimmy Gibbler, ekscentričnu i pomalo napornu susjedu obitelji Tanner iz kultne serije "Puna kuća". No, život Andree Barber, glumice koja je utjelovila jedan od najprepoznatljivijih likova devedesetih, puno je složeniji i zanimljiviji od šarenih odjevnih kombinacija i smrdljivih nogu koje su postale njezin zaštitni znak na ekranu.
1 /23
Andrea Barber (49) mnogi pamte kao Kimmy Gibbler, ekscentričnu i pomalo napornu susjedu iz kultne serije "Puna kuća". Iako je ulogu dobila gotovo slučajno i postala prepoznatljivo lice devedesetih, njezin život nakon prestanka serije 1995. godine krenuo je potpuno drugačijim putem – napustila je Hollywood, posvetila se obrazovanju i gradila karijeru daleko od kamera. 

Diplomirala je engleski jezik na Whittier Collegeu, stekla magisterij iz ženskih studija u Engleskoj, radila u UN-u, postala majka dvoje djece – sina Tatea (21) i kćeri Felicity (18) – te vodila relativno normalan život. U svojim memoarima otvoreno govori o borbi s anksioznošću, postporođajnom depresijom i teškom razvodu 2014. godine od supruga Justina Sagea (52), a trčanje joj je postalo način suočavanja s izazovima.

Kada je dobila priliku vratiti se u ulozi Kimmy Gibbler u "Punija kuća", prihvatila je bez razmišljanja, sada s više samopouzdanja i aktivnim sudjelovanjem u oblikovanju stila odrasle Kimmy. Danas uspješno balansira između glumačkog svijeta i privatnog života, pokazujući da je moguće pronaći sebe, prevladati izazove i vratiti se jača nego ikad.

2.1.2026.
11:16
Hot.hr
Lorimar Productions - Album/album/profimedia
Full HousePuna Kuća
