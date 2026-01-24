Veleposlanica otkrila sličnost Hrvata i Filipinaca: 'Svijet bi od Hrvatske trebao naučiti lekciju'

"Dat ćemo vam najbolju sobu u našem domu. Ako vas netko pita za put, mi ćemo vas odvesti tamo – čak i ako idemo u suprotnom smjeru", tako filipinska veleposlanica Evangelina Lourdes A. Bernas opisuje svoj narod. Vjerne, vrijedne i uvijek spremne pomoći. Filipince, kaže, možete sresti gotovo bilo gdje u svijetu. I gotovo uvijek s osmijehom.

"Mi uvijek kažemo 'kababayan'. Čim shvatimo da je netko iz Filipina, kao da se poznajemo već 20 godina. Taj osjećaj zajedništva širi se gdje god da smo u svijetu, jer mislim da u svakom kutku svijeta postoji neki Filipino", govori veleposlanica.

Iako danas u Hrvatskoj živi gotovo 20 tisuća Filipinaca, filipinsko veleposlanstvo nalazi se u Beču. No rezidencija veleposlanice u Zagrebu mjesto je susreta, kulture i topline – prije svega, dom njezine obitelji. "Ovo je pečat veleposlanstva. Kako se radi o rezidenciji, on ujedno označava da je ovo službena rezidencija veleposlanika", objašnjava na ulazu, ali brzo je jasno da formalnost ovdje ustupa mjesto osobnom.

Pečat jugoistočne Azije

U dnevnom boravku stoji klavir njezina supruga – instrument koji je s njim proputovao pola svijeta. "S njim je dulje nego što smo mi u braku. Krenuo je iz Hong Konga, zatim je bio u Londonu, Sjedinjenim Američkim Državama, Japanu, a sada je ovdje. Jedno je vrijeme proveo i u Italiji, gdje je stekao diplomu iz kulinarstva", priča veleposlanica uz osmijeh. "Zato sam jako sretna – moj suprug je pravi renesansni čovjek. Kuha mi, svira mi, glazba me pokreće, vozi me okolo", nastavlja sugovornica.

Središte doma zauzima umjetnost. Posebno mjesto ima šahovska ploča izrađena od roga vodenog bivola, ručni rad iz južnog dijela Filipina. "Bila je u središtu našeg doma u Manili. Oko nje smo objedovali i dočekivali goste. A sada je i ovdje – u središtu našeg doma", govori veleposlanica.

U kući gotovo svaki detalj nosi pečat jugoistočne Azije. Klupa u obliku karabao bivola podsjetnik je na važnost te životinje u filipinskoj poljoprivredi. "Stoljećima je pomagao poljoprivrednicima u obradi zemlje", objašnjava veleposlanica Filipina.

Majka joj je bila predsjednica

Zanimljivo je da o sebi veleposlanica govori vrlo malo. Tek nakon snimanja doznajemo da joj je majka bila predsjednica Filipina – i to u dva mandata. No cijeli razgovor posvetila je domovini, ljudima i običajima. A Filipini se gostima najbolje predstavljaju – okusima. Tradicionalna topla čokolada priprema se od čistog kakaa u obliku tablee, prema receptu koji potječe još iz vremena trgovine Manila–Acapulco u 16. i 17. stoljeću. Poslužuje se uz ensaymadu – slatko pecivo sa sirom na vrhu, tipičnu kombinaciju u filipinskim kućanstvima.

Hrvatska i Filipini dijele mnogo toga

Broj Filipinaca u Hrvatskoj posljednjih godina snažno raste, a važnu ulogu u povezivanju zajednice ima i počasni konzul Filipina u Hrvatskoj, Davor Štern, koji tu funkciju obnaša već 30 godina. "On zaista nosi Filipine u srcu", ističe veleposlanica.

Iako su geografski udaljene tisućama kilometara, Hrvatska i Filipini dijele mnogo toga – od snažne povezanosti s obitelji do života uz more i velikog broja otoka. Veleposlanica ne skriva ni koliko joj se sviđa hrvatska kuhinja. "Kad dođem u Hrvatsku, uvijek naručim ribu i plodove mora... a onda – ćevapčiće", smije se naša sugovornica.

U Hrvatsku je dovela i svoju majku, a posebno ju je dirnuo posjet Dubrovniku i Muzeju Domovinskog rata. "Tamo sam puno naučila – koliko su Hrvati žrtvovali za svoju slobodu i koliko je važno, kad ste u prednosti, pozvati Ujedinjene narode i pregovarati mir. Mislim da je to lekcija koju bi svijet trebao naučiti od Hrvatske", zaključuje veleposlanica.

U rezidenciji filipinske veleposlanice diplomacija tako dobiva ljudsko lice – ispričano kroz dom, obitelj, umjetnost i hranu. A Hrvatska je, kažu, postala još jedno mjesto na svijetu gdje se – osjeća kao doma.