Besa je za nju svetinja, a ured u znaku orla: Upoznajte veleposlanicu koja je bila u kulinarskom showu

Jadran, planine, dvorci, crkve, džamije. Albanija je zemlja koja, po mnogima, ima sve. Prvenstveno država u kojoj devet manjina i pet religija žive u miru i toleranciji.

Veleposlanica Albanije Donika Hoxka poručuje: “Da, Albanija je zemlja orlova. To pokazujemo i našim nacionalnim simbolom, dvoglavim orlom. On prikazuje snagu albanskog naroda, Albance gdje god da jesu. Crvena boja je boja krvi mučenika koji su dali svoje živote, žrtvovali se za neovisnost Albanije".

U njezinu uredu sve je u znaku orla. Na zidovima su prizori koje je snimio hrvatski fotograf, dok police krase elementi bogatog albanskog kulturnog naslijeđa. Ručno tkane tradicionalne nošnje, ukrašene zlatnim nitima, svjedoče o stoljetnoj tradiciji.

Druga albanska veleposlanica u RH

“Najpoznatija nošnja zove se Xhubleta. Dio je svjetske baštine i uvrštena je na UNESCO-ov popis. Ponosni smo što je preživjela stoljeća“, s ponosom ističe veleposlanica Hoxka ali kroz smijeh poručuje: “Vrlo je teška. Rekli su mi da je original težio više od 30 kilograma! Nisam ju probala, malo je ipak preteška za mene".

Donika Hoxha druga je veleposlanica u povijesti svoje zemlje u Hrvatskoj – i na to je jako ponosna. Posebno ističe žensku snagu u diplomaciji.

“U Hrvatskoj postoji predivna zajednica žena ambasadorica koja pokazuje snagu žena u diplomaciji. Uzimajući u obzir da do 1990-ih nije bilo mnogo žena na visokim položajima, ovo je pravi napredak”, jasna je Hoxha.

Albaniju zovu i zemljom bunkera, jer je do druge polovice 20. stoljeća bila jedna od najzatvorenijih država u Europi.

Tisuće betonskih skloništa i danas svjedoče o desetljećima izolacije i nadzora, pa objašnjava: "Ovaj muzej krije priču o više od 40 godina diktature, progona i boli za mnoge albanske obitelji. On postoji da bi učio generacije – s ciljem da se to više nikada ne ponovi".

U veleposlanstvu se posebno čuva i dres albanske nogometne reprezentacije, ali i lik svetice na koju je cijeli narod ponosan – Majke Tereze, rođene u albanskoj obitelji u Skoplju. Albanska veleposlanica to objašnjava ovako: “Majka Tereza bila je albanskog podrijetla. Ponosni smo što imamo dobitnicu Nobelove nagrade i sveticu. Nismo imali samo nju – u 11. stoljeću i papa je bio albanskog podrijetla".

Bila u kulinarskom showu

Danas se procjenjuje da u svijetu živi oko 10 milijuna Albanaca, najviše u Italiji, kamo su odlazili 1990-ih. U Hrvatskoj ih je više od 13.000 i, kaže veleposlanica, odlično su integrirani.

Iz njezina ureda pruža se i predivan pogled na grad. U radni prostor donijela je i fotografiju koja s njom putuje posvuda. Na njoj lice čovjeka s Kosova, prekriveno borama, dubokim pogledom i cigaretom u ruci.

“Svaka bora na njegovom licu, njegove oči, njegov pogled – sve pokazuje bol tih dana“, dodaje veleposlanica.

Prije Hrvatske, Donika Hoxha bila je veleposlanica u Bugarskoj. U slobodno vrijeme obožava kuhati i, otkriva uz osmijeh, sudjelovala je i u jednom kulinarskom showu.

A objasnila je i što znači riječ besa – obećanje koje u Albaniji vrijedi više od bilo kojeg ugovora.

Za albansku veleposlanicu pojašnjenje je jednostavno: “Besa je ono što definira Albance – njihovu dušu, karakter, tradiciju. To je obećanje koje se uvijek drži. Kad Albanac da ‘besu’, ništa ga ne može spriječiti da je ispuni.”

Albansko društvo danas snažno gleda prema budućnosti. Ponosno ističu svoju prvu "AI ministricu“ na svijetu, kao i uspjehe svojih ljudi u tehnologiji. Među njima je i Mira Murati, Albanka na čelu tvrtke OpenAI, što simbolično pokazuje kako se zemlja orlova otvara modernom svijetu.

