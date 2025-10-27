Premijer objavio neobičnu vijest: 'Naša ministrica je trudna i rodit će 83 djece'

Prva virtualna ministrica Diella i članica albanske vlade je trudna, potvrdio je tamošnji premijer Edi Rama kazavši da će uskoro "roditi" 83 djece.

Objavio je to u šaljivom tonu tijekom konferencije Berlin Global Dialogue, a njegovu su izjavu uskoro citirali brojni mediji u regiji.

Rama je pojasnio da će 83 potomka albanske ministrice za umjetnu inteligenciju biti virtualni asistenti namijenjeni zastupnicima u parlamentu, koji će sudjelovati u sjednicama i bilježiti sve što se događa te davati prijedloge članovima parlamenta.

"Ta će djeca imati znanje svoje majke", dodao je Rama.

Diellina "djeca" će pomagati zastupnicima u svakodnevnom radu do 2026. godine.

"Primjerice, ako odete na kavu i zaboravite se vratiti, Diellin potomak će vam reći što se dogodilo dok vas nije bilo i kome trebate replicirati", pojasnio je Rama, prenosi Nova.rs.

Tko je Diella?

"Ako me sljedeći put pozovete, imat ćete još 83 ekrana - za Diellinu djecu", najavljuje.

Virtualna ministrica nazvana Diella, što na albanskom znači sunce, uključena je u vladu premijera Edija Rame zadužena za javnu nabavu. Iako se ne pojavljuje kao ministrica na službenom popisu kabineta, u u dokumentu se navodi da je Rama odgovoran za "uspostavu i rad virtualne ministrice za umjetnu inteligenciju 'Dielle'".

Prije chatbot na vladinim internetskim stranicama, Diella je vizualno predstavljena kao žena u tradicionalnoj albanskoj odjeći, po uzoru na glumicu Anilu Bishu, prema albanskim medijima.

Rama je rekao da će AI "okupiti najbolje talente zemlje, Albance u dijaspori i strane stručnjake" te "transformirati institucije u platforme za razvoj umjetne inteligencije".

Diella je nastala s ciljem da Albaniju pretvori u zemlju u kojoj su javni natječaji sto posto slobodni od korupcije. Nema emocije, nije potkupljiva, ali je zato 100 posto učinkovita, prema tvrdnjama tamošnjih vlasti.

