Ovo je veleposlanik Armenije u Hrvatskoj: Pazite kako priča naš jezik

BEZ PROTOKOLA /

Zagreb mu je drag, Dubrovnik obožava, a Biograd na Moru ga je potpuno osvojio. Dolazi iz zemlje marelice i konjaka, a posao mu je – diplomacija. Govori osam jezika, a zna i tko je najpoznatiji Armenac u Hrvatskoj.

U razgovoru bez formalnosti, veleposlanik Armenije u Hrvatskoj Ashot Hovakimian otkriva što ga je najviše oduševilo u Hrvatskoj, kako izgleda život diplomata daleko od domovine, te zašto Biograd na Moru ima posebno mjesto u njegovom srcu.