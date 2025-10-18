MISLILA DA ĆE BITI TEŽE /

S 11 kila na leđima razvodnica Matea dojurila prva na natjecanju u Poljskoj: 'Probila sam svoje granice'

Izvrstan uspjeh hrvatskih vojnika na natjecanju u pješačenju Poljskoj

Razvodnica Matea Findrik bila je najbrža u ženskoj konkurenciji. Hodnju dugu 30 kilometara, s ruksakom teškim 11 kilograma, završila je za četiri sata i 20 minuta. 

Razvodnik Karlo Ciban osvojio je drugo, a pozornik Antonio Fabijan peto mjesto. 

Na jednom od najzahtjevnijih vojnih natjecanja sudjelovalo je više od 300 vojnika, a Hrvatsku su predstavljali pripadnici 1. mehanizirane bojne 'Tigrovi'.

U videu pogledajte što su rekli...

18.10.2025.
20:45
RTL Danas
VojniciNatjecanjeTigrovi
