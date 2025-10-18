S 11 kila na leđima razvodnica Matea dojurila prva na natjecanju u Poljskoj: 'Probila sam svoje granice'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

MISLILA DA ĆE BITI TEŽE /

Izvrstan uspjeh hrvatskih vojnika na natjecanju u pješačenju Poljskoj.

Razvodnica Matea Findrik bila je najbrža u ženskoj konkurenciji. Hodnju dugu 30 kilometara, s ruksakom teškim 11 kilograma, završila je za četiri sata i 20 minuta.

Razvodnik Karlo Ciban osvojio je drugo, a pozornik Antonio Fabijan peto mjesto.

Na jednom od najzahtjevnijih vojnih natjecanja sudjelovalo je više od 300 vojnika, a Hrvatsku su predstavljali pripadnici 1. mehanizirane bojne 'Tigrovi'.

U videu pogledajte što su rekli...