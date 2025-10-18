Putin leti preko Srbije? Stručnjak otkrio najizgledniju rutu i ulogu koju će imati Hrvatska

Susret ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Budimpešti trebao bi se dogoditi u iduća dva tjedna.

Pitanje je kojom bi rutom Putin stigao iz Rusije, s obzirom na to da bi trebao letjeti preko zemalja koje su članice NATO-a i Međunarodnog kaznenog suda (ICC), koji je izdao nalog za njegovim uhićenjem.

O toj temi razgovarali smo sa stručnjakom za sigurnost Bonom Marjanovićem i pitali ga što bi eventualni sastanak mogao značiti za kraj rata u Ukrajini. "Treba se nadati koraku naprijed. Treba podržati bilo kakvo sastajanje koje će ići k rješenju te situacije. Sve ostalo, kako će Putin putovati, je drugi dio priče. Ključnu ulogu imaju dvije najštićenije osobe - ako se odluče sastati, one će se i sastati", smatra Marjanović.

Moguće rute

Podsjetimo, spominju se tri rute kojima bi Putin mogao doći do Mađarske. Najkraća ide preko članica Europske unije i NATO-a, a sporna je jer bi ga potpisnice ICC-a trebale uhititi.

"Ostajem kod svoje varijante - ako se dogovore, oni će se sastati. Hoće li preko gornjih, hoće li južnim dijelom, hoće li ići najkraćom rutom je manje relevantno. Naglasak će uvijek biti na varijantu s kime će se najbrže i najkvalitetnije dogovoriti da neće biti problema. Mislim da bi ruta preko Poljske mogla eventualno biti malo kompliciranija i moglo bi biti određenih natezanja. Ali ako uzmemo u činjenicu da je u travnju izraelski premijer Benjamin Netanyahu, koji je što se tiče Međunarodnog suda otprilike istog statusa kao Putin, nije imao nikakvih problema. Sve se svodi na diplomaciju, prosvjedne note, ali oni su realizirali ono što su naumili", govori Marjanović.

Prokomentirao je i moguću rutu preko Turske, Jadrana, između Crne Gore i BiH kroz Srbiju. "Rekao bih da je to najizglednija ruta, ali opet kažem, ići će onom rutom s kojim se državnikom najbolje dogovori i ima najrazumniju komunikaciju. Nekako mislim da je to predsjednik Turske Erdogan, koji je najiskusniji u komunikacijama i kriznim situacijama, tako da će najbrže vjerojatno s njim postići dogovor", ocjenjuje naš sugovornik.

Pitali smo može li poslati poruku odabirom rute. "Apsolutno može, ali u svakom slučaju, i oni koji su sudjelovali na neki način da odobre tu rutu ili prelet zrakoplova s Putinom, sutra mogu govoriti da su i oni bili sastavni dio povijesnog sporazuma", kaže Marjanović.

Uloga Hrvatske

Opisao nam je i kako će Budimpešta izgledati ako se dvojica lidera tamo sastanu. "Budimpešta će biti opsjednuta pripadnicima službi sigurnosti, stranim i domaćim tajnim agentima. Najvidljivije je osiguranje trase kretanja, vanjsko osiguranje, snajperisti, kontra-snajperisti, neposredno tjelesno osiguranje. Operativa je itekako značajna, bit će u tom segmentu prisutna, ali nećemo samo govoriti o vidljivom dijelu fizičkog osiguranja. S obzirom na to da je začetnik jedne ratne varijante sudionik tog sastanka, naravno da će biti najviša razina spremnosti svih involviranih u tom mjeru osiguranja. Uključujući i Republiku Hrvatsku, ne s nekim snagama, ali sa strane informacijama", govori gost RTL-a Danas.

Kaže da će ključnu ulogu u osiguranju imati Mađari. "U pravilu je zemlja domaćin najodgovornija i vodi glavnu riječ, ali bit će velika podrška Amerikanaca jer dolazi njihov predsjednik, a bit će i ruske službe sigurnosti. Mađarska kao domaćin ima najveću odgovornost - granice, zrakoplovi, sve ostalo što će biti pokrenuto i funkcionirati je na strani Mađarske", tumači Bono Marjanović.

Pojasnio je i koji će zahtjevi biti prema Hrvatskoj. "Najveći naglasak će biti na razmjeni informacija. Bilo što da se dogodi, da se sumnja, da imaju bilo kakvu informaciju, namjeru, procjenu - naravno da će ta informacija ići da bi oni mogli poduzeti protumjere", zaključuje Marjanović.

