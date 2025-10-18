Razotkriven Putinov 'harem': Čistačica, elitna gimnastičarka, spominje se i maloljetnica...

Ruski novinar Roman Badanin (48) u suradnji sa svojim dugogodišnjim suradnikom Mihailom Rubinom (37) objavio je knjigu pod naslovom "Sam car: Kako nas je Vladimir Putin sve prevario" koja sadrži bombastične tvrdnje o ljubavnom životu ruskog predsjednika.

Iako se Putin u javnosti nastoji prezentirati kao zagovornik tradicionalnih obiteljskih vrijednosti, još je od najranijih dana svoje političke karijere provodio vrijeme u društvu striptizeta, prostitutki i drugih mladih žena.

"Putinov privatni život jedna je od najvećih tabua. Jedna od izreka među ruskim novinarima glasi: 'Ne dirajte mu obitelj'", istaknuo je Badanin, koji trenutačno živi u izgnanstvu u Kaliforniji sa suprugom i malom kćeri, za Daily Mail.

Sastanci u striptiz klubu

Putin je karijeru započeo u KGB-u, zloglasnoj sovjetskoj sigurnosnoj agenciji, a nakon kolapsa komunističkog režima 1991. godine okrenuo se politici. Već nakon tri godine postao je zamjenik gradonačelnika Sankt-Peterburga. Tada je već više od deset godina bio u braku s bivšim stjuardesom Ljudmilom s kojom je imao dvije kćeri.

Ljudmila Putina Foto: Profimedia

Međutim, to ga nije spriječilo da održava redovite "sastanke" u striptiz klubu Luna u centru grada kojim je upravljala kriminalna skupina povezana s njegovim tjelohraniteljem. Navodno je na drugom katu imao sobe za "privatne susrete" s mladim izvođačicama.

Izvanbračna kći

Ipak, Putinova prva izvanbračna veza nije bila sa striptizetom, već s čistačicom trgovine Svetlanom Krivonogih. Njih dvoje navodno su se povezali 1999. godine dok je Putin bio premijer, a četiri godine kasnije dobili su kćer Elizavetu, koja se danas predstavlja pod imenom Luiza Rozova. Upravo je ona 2020. godine dala intervju Badaninovom istraživačkom portalu Proekt. Baš zato su mu je nekoliko pripadnika FSB-a, ruske državne sigurnosne službe, posjetilo dom s nalogom za pretres stana. Potom su ga odveli u policijsku postaju i ispitivali ga četiri sasta bez prestanka.

Svetlana Krivonogih Foto: Profimedia

Rođenje Elizavete drastično je promijenilo financijsko stanje njezine majke. Krivonogih je 2003. godine preko offshore tvrtke kupila stan vrijedan 3,4 milijuna na četvrtom katu u Monte Carlu, najtraženijem dijelu Monaka. Dokumenti objavljeni 2021. njeno bogatstvo procjenjivali su na visokih 92 milijuna eura, a uključivalo je stan u elitnom kompleksu u Sankt-Peterburgu, nekretnine u Moskvi i jahtu.

Slavna gimnastičarka

Nije prošlo mnogo vremena prije nego je Putin pronašao drugu - ritmičku gimnastičarku Alinu Kabajevu koja je 2004. godine postala nacionalna heroina nakon što je osvojila olimpijsko zlato u Ateni. Tada je imala 21 godinu, a bila je poznata i kao "najfleksibilnija žena Rusije" zbog prepoznatljivog poteza - špage unatrag.

Alina Kabajeva Foto: Profimedia

Sumnja se da je njihova ljubavna veza počela 2006. godine, a možda i najuvjerljiviji dokaz da je ona Putinova ljubavnica pojavio se godinu dana kasnije, kada je njezin bivši dečko umro nakon što je "pao" s balkona na petom katu jednog moskovskog stana.

Kabajeva je 2014. godine postala članica Nacionalne medijske grupe s navodnom plaćom od devet milijuna eura godišnje, a bila je i glavna dioničarka Bank Rossija, jedne od najvećih privatnih banaka u zemlji. Iste godine, Putin i ona viđeni su kako nose vjenčane prstenova na Zimskim olimpijskim igrama u Sočiju, gdje je sportašica, tada već poznata pod nadimkom "prva tajna dama Rusije", bila nositeljica baklje na otvaranju.

Alina Kabajeva i Vladimir Putin Foto: Profimedia

Veza s maloljetnicom!?

U tom trenutku Putin je prekinuo brak s dugogodišnjom suprugom Ljudmilom, iako su izvori istaknuli da su znakovi pucanja bili očiti još od ljeta 2004. godine. Unatoč razvodu, vjeruje se da Putin nije ostao vjeran ni Kabaevoj. Pisalo se da je još 2010. godine bio u vezi sa zvijezdom erotskog kalendara objavljenog za njegov 58. rođendan. Riječ je o tada maloljetnoj studentici Alisi Harčevoj (17), koja je pozirala u potkošulji uz natpis: "Vladimire Vladimiroviču, ti si najbolji!".

Smatra se da je primjerak kalendara s kontaktima svih mladih žena koje su bile u njemu stigao do Kremlja, a šuškalo se da je Harčeva dva puta mjesečno tijekom godine posjećivala rezidenciju ruskog lidera. Pozirala je i na provokativnoj fotografiji uoči Putinovog 60. rođendana. "Mislim da je Putin fantastičan čovjek, snažan lider i idealan vođa države", rekal je tada Harčeva.

Alisa Harčeva Foto: Profimedia

Baš kao i u prethodna dva slučajeva, život joj se iznenada pretvorio "iz blata u zlato". Nakon nekoliko godina, otkrilo se da živi luksuznim životom, u stanu unutar zatvorenog kompleksa u jednoj od najboljih moskovskih četvrti.

