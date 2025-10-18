Zelenski napokon shvatio što Trump stvarno želi

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski došao je u petak u Bijelu kuću tražeći oružje za obranu svoje zemlje u ratu s Rusijom, ali se sastao s američkim predsjednikom koji se čini više zainteresiran za posredovanje u mirovnom sporazumu nego za jačanje ukrajinskog arsenala dalekometnim raketama Tomahawk.

Iako američki predsjednik Donald Trump nije isključio mogućnost isporuke Tomahawka Ukrajini, činio se hladnim prema toj mogućnosti dok se sprema za sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Mađarskoj u nadolazećim tjednima.

Nakon što je razgovarao sa Zelenskijem više od dva sata, Trump je pozvao i Ukrajinu i Rusiju da "odmah zaustave rat", čak i ako to znači da Ukrajina odustaje od teritorija.

"Zaustavite se na sadašnjoj bojišnici i obje strane trebaju ići kući, ići svojim obiteljima", rekao je Trump novinarima na putu do svog doma u West Palm Beachu na Floridi. "Zaustavite ubijanje. I to bi trebalo biti to. Odmah se zaustavite na bojišnici. To sam rekao predsjedniku Zelenskiju. Rekao sam to predsjedniku Putinu."

Trumpova odluka da se ponovno sastane s Putinom, strategija koja je u prošlosti frustrirala Zelenskija i neke europske saveznike, bacila je sjenu na inače srdačan razgovor američkog predsjednika s njegovim ukrajinskim kolegom dok su razgovarali s novinarima prije privatnog ručka.

Dvojica čelnika zatim su izašla iza zatvorenih vrata gdje su također razgovarali o telefonskom pozivu prethodnog dana između ruskog predsjednika i Trumpa, koji se predstavio kao posrednik između zaraćenih snaga unatoč činjenici da je Rusija napala Ukrajinu 2022. godine.

Tisuće dronova spremno za ofenzivu

"Mislim da predsjednik Zelenski želi da se to napravi, i mislim da predsjednik Putin želi da se to napravi. Sada se samo trebaju malo složiti oko toga", rekao je Trump novinarima.

Zelenski je, međutim, rekao da je teško pokušati osigurati prekid vatre. "Mi to želimo. Putin to ne želi", rekao je.

Ukrajinski čelnik bio je iskren, rekavši Trumpu da Ukrajina ima tisuće dronova spremnih za ofenzivu na ruske ciljeve, ali da joj trebaju američki projektili. "Nemamo Tomahawke, zato nam trebaju ti projektili“, rekao je.

'Trebamo Tomahawke'

Trump je odgovorio: "Mnogo bismo radije da vam nam trebaju Tomahawki." Kasnije je Trump ponovio da i Sjedinjene Države trebaju to oružje. "I mi trebamo Tomahawke. Ne želimo odustati od stvari koje su nam potrebne za zaštitu naše zemlje", rekao je.

Nakon sastanka, koji je opisao kao produktivan, Zelenskij je novinarima rekao da SAD ne želi eskalaciju i da je "realan" u pogledu svojih šansi da ih dobije projektile dugog dometa.

Ukrajinski predsjednik, koji je nakon sastanka telefonski razgovarao s europskim čelnicima, rekao je da računa na Trumpa da će izvršiti pritisak na Putina "da zaustavi ovaj rat". Na pitanje o Trumpovim komentarima, Zelenskij je rekao: "Predsjednik (Trump) je u pravu i moramo stati gdje jesmo. Važno je stati gdje jesmo, a zatim razgovarati."

Sporazum koji odgovara Rusiji

Nije jasno što je Putin rekao Trumpu što ga je potaknulo da pristane na nadolazeći sastanak. Njihov kolovoški summit na Aljasci završio je bez većeg napretka.

Kremlj je rekao da se mnogo toga treba odlučiti i da bi se summit mogao održati "malo kasnije" nego unutar dva tjedna koje je spomenuo Trump.

Trumpov pomirljivi ton nakon razgovora s Putinom postavio je pitanja o američkoj vojnoj pomoći Ukrajini i ponovno potaknuo europske strahove od sporazuma koji odgovara Rusiji. Glasnogovornik Europske unije rekao je da pozdravlja razgovore ako mogu pomoći u uspostavljanju mira u Ukrajini.

Trump o Putinovoj 'igri'

Trumpa su u petak pitali je li zabrinut da bi se Putin mogao "igrati" s njim kako bi dobio na vremenu pristajući na razgovore. "Znate, cijeli su se život sa mnom igrali najbolji od najboljih, i iz toga sam izlazio jako dobro, tako da je to moguće", odgovorio je Trump.

Michael Carpenter, bivši američki dužnosnik koji je sada viši suradnik Međunarodnog instituta za strateške studije, rekao je da sastanak s Trumpom nije bio ono čemu se Zelenski nadao, ali je bio u skladu s pristupom američke administracije ratu. "Stvarnost je da ne postoji sklonost nametanju troškova Rusiji", rekao je.

Predsjednik Trump je izrazio naklonost prema Zelenskiju, u jednom trenutku pohvalivši ga što nosi ono što je nazvao "vrlo elegantnim" tamnim sakoom nakon što ga je ranije ove godine kritizirao jer je posjetio Bijelu kuću bez njega. "Izgleda prekrasno u svom sakou", rekao je Trump. "Nadam se da će ljudi to primijetiti."

Rat se intenzivirao

Trump, koji ima ambicije dobiti Nobelovu nagradu za mir, željan je proširiti popis sukoba za čije je okončanje, kako kaže, odigrao ključnu ulogu.

Više od tri i pol godine nakon pune invazije na Ukrajinu, Rusija je ove godine ostvarila neke teritorijalne dobitke, ali glavni ukrajinski vojni zapovjednik Oleksandr Sirskij u četvrtak je izjavio da je ruska ofenziva propala.

Putin je ovog mjeseca rekao da su njegove snage 2025. godine zauzele gotovo 5000 četvornih kilometara zemlje u Ukrajini, što je ekvivalentno dodavanju 1 posto ukrajinskog teritorija na gotovo 20 posto koji već drže.

Napadi na energetske sustave

Obje strane su također eskalirale napade na međusobne energetske sustave, a ruski dronovi i mlažnjaci zalutali su nad teritorije zemalja NATO-a.

Bijela kuća posljednjih je dana djelovala sve frustriranije Putinom i sklonija davanju Zelenskiju nove podrške, uključujući rakete Tomahawk za koje Ukrajinci kažu da bi im pomogle da nanesu veću štetu ruskom ratnom stroju.

Nakon razgovora u petak, Zelenski je rekao da se Rusija "boji" Tomahawka. Moskva je upozorila da bi isporuka takvih raketa označila ozbiljnu eskalaciju.

Putinov potez

Putinov potez čini se da je imao za cilj smanjiti vjerojatnost američkog transfera takvog oružja, rekao je Max Bergmann, stručnjak za Rusiju u Centru za strateške i međunarodne studije.

Mikola Bielieskov, viši analitičar u ukrajinskoj nevladinoj organizaciji Come Back Alive, rekao je da bi rakete Tomahawk izjednačile uvjete koji su sada u korist Rusije.

"Ne očekujemo da će se Rusija raspasti nakon jednog, dva ili tri uspješna udara", rekao je Bielieskov. "Ali radi se o pritisku, stalnom pritisku. Radi se o nanošenju štete vojno-industrijskom kompleksu."

