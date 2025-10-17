Zelenski stigao u Bijelu kuću, stigle prve fotografije. Trump pohvalio njegovu odjeću: 'Izgleda prekrasno'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nasmijan je stigao u Bijelu kuću kod američkog predsjednika Donalda Trumpa u trećem posjedu ove godine koji je uslijedio dan nakon dvosatnog razgovora američkog predsjednika s ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

Dvojac se rukovao i pozirao za okupljene fotoreportere prije nego što su ušli u Bijelu kuću, prenose svjetski mediji. Trenutak njihovog susreta možet pogledati OVDJE.

Trump je kazao da mu je "čast" susresti se sa Zelenskim, "snažnim vođom" i "čovjekom kojeg jako dobro poznaje". Najavio je da će razgovarati o jučerašnjem pozivu s Putinom.

Foto: Tom Brenner/afp/profimedia

Foto: Win Mcnamee/getty Images/profimedia

Trump pohvalio odjeću Zelenskog

"Mislim da postižemo veliki napredak", ustvrdio je američki predsjednik. "Mislim da stvari idu dobro", dodao je.

Ovoga puta pohvalio je odjevnu kombinaciju Zelenskog, za razliku od fijaska ranije ove godine kada je kritizirao ukrajinskog čelnica što u Bijelu kuću nije došao u odijelu.

"Mislim da izgleda prekrasno u svojoj jakni", rekao je Trump u petak, nakon što se Zelenski odlučio na formalniju kombinaciju, prenosi Sky news.

Zelenski je zahvalio domaćinima na pozivu i čestitao Trumpu na postizanju primirja u Gazi. "Mislim da možemo završiti ovaj rat uz vašu pomoć", kazao je Trumpu uz napomenu da, kako tvrdi, Rusija ne postiže puno uspjeha na bojištu.

Zelenski je posljednji put posjetio Bijelu kuću u kolovozu, a treći posjet odvija se u trenutku dok Washington razmatra hoće li Ukrajini poslati krstareće projektile dalekog dometa Tomahawk.

Visoki izvor Reutersu je otkrio da je ukrajinsko izaslanstvo pripremilo prezentaciju o tome kako bi koristilo krstareće rakete Tomahawk, s dometom većim od 1600 kilometara, ako im budu isporučene te kako vjeruje da bi one promijenile tijek rata.

S njima bi Ukrajina mogla napasti ciljeve duboko u Rusiji.

Prema planu, nakon susreta Trumpa i Zelenskog, održat će se i bilateralni sastanak u Ovalnom uredu.

Kasnije večeras, oko 21 sat po hrvatskom vremenu, Trump će napustiti Bijelu kuću i najvjerojatnije otputovati u Palm Beach.

Uskoro opširnije...