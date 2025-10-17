Kako će Putin doputovati u Mađarsku da ga ne uhite? Mogao bi se poslužiti jednim manevrom

Rat u Ukrajini i dalje bijesni, no diplomatski napori za pronalaženje konačnog rješenja i puta prema miru ubrzano se nastavljaju.

Iako je vojna akcija sama po sebi sredstvo za postizanje nekog cilja, politički kompromis je jedini način da se rat zaustavi. Čini se da je američki predsjednik Donald Trump spreman istražiti sve opcije za pregovore o nekom obliku primirja, a Mađarska će biti mjesto za takav samit nakon onog na Aljasci gdje se ranije sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

I Bijela kuća i Kremlj potvrdili su da će se dvojica čelnika sastati vrlo vjerojatno u Budimpešti u iduća dva tjedna, i to nakon što Trump u Washingtonu ugosti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog koji danas stiže u Bijelu kuću.

Ostaje samo za uskladiti njihove rasporede i dogovoriti točan datum.

No, pitanje je kako će Putin otputovati u Mađarsku, zemlju koja je okružena potpisnicama Međunarodnog kaznenog suda, koji je izdao nalog za njegovim uhićenjem?

Put do Budimpešte

Putovanje kopnom, primjerice vlakom ili automobilom, zahtijevalo bi carinske i granične provjere, što bi povećalo šanse za uhićenjem. To bi gotovo sigurno, bio neprihvatljiv rizik za Putina, navodi u analizi za Sky news vojni analitičar Sean Bell.

S druge strane, ako se odluči za let vojnim zrakoplovom, izbjegao bi potrebu za carinom i kontrolom na granicama.

Iako nacije mogu uskratiti planu leta pristup suverenom zračnom prostoru, letenje uz granicu Regije letnih informacija (odnosno, međunarodne granice zračnih prostora između nacija); način je na koji se vojni zrakoplovi mogu kretati bez ulaska u zračni prostor bilo koje nacije.

Stvar je u tehničkim detaljima, ali je, smatra analitičar, učinkovita opcija.

Vjeruje se da će NATO-ovi vojni borci vjerojatno pratiti ruskog predsjednika tijekom posjeta, malo je vjerojatno da će im biti odobrena upotreba oružja ili djelovanje.

Podsjetimo, u dvosatnom telefonskom razgovoru u četvrtak, Putin i Trump dogovorili su se da će održati drugi samit o Ukrajini nakon što su se u kolovozu sastali na Aljasci, a taj susret nije polučio previše rezultata. Samo dan nakon, Zelenski stiže u Bijelu kuću gdje će američkog predsjednika moliti da njegovoj zemlji pošalje krstareće projektile dalekog dometa Tomahawk.

Kremlj je objavio da su Putin i mađarski premijer Viktor Orban u petak razgovarali telefonom o tom samitu i da je Orban rekao da je Mađarska spremna biti njegov domaćin.

