Zašto se Putin boji Trumpovog 'zelenog svjetla'? Puno toga bi u Rusiji bilo ugroženo...

Američki predsjednik Donald Trump sutra u Bijeloj kući prima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Na stolu je mogućnost prodaje moćnih raketa Ukrajini kojima bi mogli gađati ciljeve duboko u Rusiji. No, prije je Trump nazvao i ruskog predsjednika Vladimira Putina koji ignorira njegove pozive na mir.

"Sve što tražim od predsjednika Putina je da stane – da prestane ubijati Ukrajince i da prestane ubijati Ruse, jer ubija mnogo Rusa. To je rat koji je trebalo dobiti u roku od tjedan dana, a sada ulazi u četvrtu godinu. Zbog toga ta velika takozvana ratna mašinerija ne izgleda moćno. Ali postoji mržnja između dva predsjednika i to je velika prepreka", rekao je Trump koji bi u Bijeloj kući sutra treći put trebao primiti ukrajinskog predsjednika Zelenskog.

SAD je, tvrdi Trump, Ukrajini spreman prodati moćne američke rakete Tomahawk - ako Putin ne zaustavi rat. Uoči sutrašnjeg sastanka sa Zelenskim Trump se u četvrtak kasno poslijepodne čuo i s ruskim predsjednikom Putinom.

Trump i Putin razgovarali - dogovoren susret u Budimpešti

"Trenutačno razgovaram s predsjednikom Putinom. Razgovor je u tijeku, dug je, i izvijestit ću o njegovu sadržaju, kao i predsjednik Putin, nakon što završi. Hvala vam na pozornosti!", objavio je Trump na platformi Truth Social.

Nakon neka dva sata oglasila se i Bijela kuća koja je samo kratko priopćila da je telefonski razgovor između Trumpa i Putina bio 'dobar i produktivan'. Trump se, pak, nakon sastanka opet oglasio na svojoj platformi Truth Social i istaknuo da je razgovor bio 'vrlo produktivan' i da je postignut veliki napredak.

Kaže da su dogovorili da će se sljedeći tjedan održati sastanak visokih savjetnika, kojim će na američkoj strani predsjedati državni tajnik Marco Rubio, a dvojica lidera nakon toga bi se trebala osobno sastati.

"Predsjednik Putin i ja zatim ćemo se sastati na dogovorenom mjestu, u Budimpešti u Mađarskoj, kako bismo vidjeli možemo li okončati rat između Rusije i Ukrajine", napisao je Trump u objavi.

Prvi je ovo kontakt Putina i Trumpa poznat javnosti - od susreta na Aljasci koji je ocijenjen kao Putinova pobjeda. Do danas nema pomaka u okončanju rata - Putin i dalje odbija sve prijedloge, od prekida vatre do izravnih pregovora sa Zelenskim.

Što može Tomahawk?

Moćni Tomahawk dometa je 1600 i 2500 kilometara, Ukrajina bi njima mogla gađati ciljeve duboko u ruskom teritoriju. Bojeva glava teži do 450 kilograma i iznimno su precizne - prema stručnjacima ugroženo bi bilo više od 1500 lokacija u Rusiji - od skladišta streljiva do zapovjedništava. Posljednji put američke i britanske podmorice koristile su ih za napade na hutiste u jemenu.

"Ako bi se Tomahawk koristio za prave ciljeve, mislim da se mnogo toga može promijeniti. Ako se koriste protiv nekih sitnih ciljeva, onda ne. Ali najvažnije je da naše zapovjedništvo sve učini kako treba i lansira ih onako kako treba", Roman Kostiuk, ukrajinski vojnik, zapovjednik haubice. Trump o prodaji Tomahawka Zelenskom još nije odlučio, pitanje je i bi li prodao dovoljno za preokret u ratu, kao i tko bi nabavku financirao.

Članice EU idući će tjedan na Europskom vijeću odlučivati o njemačkom prijedlogu da se 140 milijardi zamrznute ruske imovine Ukrajini da kao zajam za naoružavanje.

Merz: Putin mora shvatiti da nas neće iscrpiti

"Ne činimo ovo kako bismo produžili rat. Činimo to kako bismo ovaj rat što prije okončali. Istodobno, Putin mora shvatiti da naša potpora Ukrajini neće slabiti, nego će rasti, i da ne može računati na to da će nas iscrpiti", rekao je njemački kancelar Friedrich Merz.

Na stolu pred liderima biti će i tema zaštite europskog kontitenta nakon niza kršenja zračnih prostora - iz kojih su najvjerojatnije bili Rusi. Komisija je predstavila zaštitu i takozvani zid dronova koji bi trebao profunkcionirati do početka 2027.

"Rusija trenutačno nema kapacitete za napad na Europsku uniju, ali bi se mogla pripremiti u idućim godinama. Opasnost neće nestati čak ni ako se rat u Ukrajini završi", izjavila je Kaja Kallas.

Medvedev izravno zaprijetio Trumpu

A Vladimir Putin ne pokazuje da bi se to uskoro moglo dogoditi. Moskva tvrdi da ih prodaja Tomahawka ne bi ugrozila, ali da bi taj potez Washingtona tumačili kao izravno sudjelovanje SAD-a u sukobu.

Ranije je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao da bi isporuka raketa bila "izuzetno opasan potez", dok je bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev rekao da bi to "moglo loše završiti za sve, a ponajviše za samog Trumpa".

Donald Trump bi se uskoro trebao obratiti u Bijeloj kući.

