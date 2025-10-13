Postaje ozbiljno, Medvedev otvoreno zaprijetio - Trumpu! 'Moglo bi loše završiti...'

PROBLEMATIČNI PROJEKTILI /

Dok se američki predsjednik može pohvaliti prekidom rata u Gazi - i dalje nije riješio ruski rat u Ukrajini. Pomaka gotovo da i nema - i dok Trump Putinu sada prijeti dalekometnim oružjem, Rusija ima spreman odgovor. Ono što je uspio na Bliskom istoku - nikako da uspije s ruskom agresijom na Ukrajinu. Donald Trump u Tel Avivu je pohvalio savjetnike oko pregovora s Iranom - svjestan da s Moskvom ne ide lako.

"Jarede, generale, Pete i Marco, vi ćete lako završiti taj posao. Mislim da će to biti lako, ali prvo moramo riješiti Rusiju. To moramo prvo riješiti. Ako nije problem, Steve, prvo se fokusirajmo na Rusiju, zar ne? To ćemo riješiti", govoriTrump.

Na letu prema Bliskom istoku novinarima je potvrdio da razmišlja o novom pritisku na ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Kaže - američke dalekometne rakete s dometom od 2500 kilometara ukrajinska vojska mogla bi koristiti za gađanje ciljeva duboko u ruskom teritoriju.

'Žele li da Tomahawki idu prema njima?'

"Žele li oni da Tomahawki idu prema njima? Mislim da ne. Mislim da bih o tome mogao razgovarati s Rusijom, pošteno rečeno. Rekao sam to predsjedniku Zelenskome jer su Tomahawki nova razina agresije", kazao je Trump u avionu.

U Kijevu je povjerenica za vanjsku politiku EU-a - Zelenski koji je s Trumpom telefonom razgovarao tijekom vikedna, potvrdio je susret krajem tjedna u Bijeloj kući.

"Vidimo i čujemo da se Rusija boji da bi Amerikanci mogli dati nama Tomahawke, što je znak da takav pritisak može djelovati u korist mira", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Medvedev zaprijetio Trumpu

Putin je već prije upozorio da bi slanjem oružja Washington ozbiljno narušio odnose s Moskvom, oglasio se i Dmitrij Medvedev.

"Trump je rekao da ako predsjednik Rusije ne riješi ukrajinski sukob, 'to će loše završiti za njega'. Prijeti već sto i prvi put. Isporuka tih projektila mogla bi loše završiti za sve. I prije svega – za samog Trumpa", kazao je Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti. Više pogledajte u prilogu.