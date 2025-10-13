Novi predsjednik Ustavnog suda demantirao optužbe: 'To su gluposti'; Komentirao je i ZDS

Frane Staničić i službeno je preuzeo dužnost predsjednika Ustavnog suda. Naslijedio je Miroslava Šeparovića koji je na toj poziciji bio više od od devet godina.

A tko je najmlađi šef Ustavnog suda, što misli o političkim podjelama na sudu, pozdravu Za dom spremni, te u kakvom je odnosu s premijerom, otkriva u razgovoru za RTL Danas.

Izabrani ste na burnoj sjednici Ustavnog suda kada je sjednicu napustilo petero sudaca. Smatrali su da treba pričekati da se vidi što će biti s tri suca kojima istječe mandat. Je li to bio pravi trenutak o vašem izboru?

Bilo bi bolje i oportunije da se biralo da su svi suci u mandatu idućih osam godina. Ali zbog okolnosti gdje predsjedniku ističe mandat, i gdje je neizvjestan izbor novih sudaca, Sabor do jučer nije izabrao ni jednog novog suca, zato mislim da je bilo primjereno i u skladu s Ustavom i zakonom.

Kako gledate na potez vaših kolega? To je bilo prilično neuobičajeno.

Smatram da su kolege mogle svoje neglasanje izraziti na drugi način. Oni su ga izrazili na način koji su smatrali da je potreban. Mislim da to nije bilo primjereno, ali se ne bih na to više vraćao.

Za vašu zamjenicu izabrana je Maša Marokini Zrinski. Je li time podebljana većina na Ustavnom sudu, iako je riječ o sutkinji iz kvote SDP-a?

Priča o većini i opoziciji u Ustavnom sudu je loša.

Ali postoje blokovske podjele na Ustavnom sudu, to je jasno iz čestih izdvojenih mišljenja.

Ne postoje blokovske podjele. Kada govorimo o njima, onda bi seu osnovi to odnosilo na to da smo podijeljeni 7 na 6. U zadnjih devet mjeseci imamo osam odluka u kojima je odluka donesena većinom sedam na šest. To je 0,2 posto. Izdvojena mišljena su na neki način bogatstvo Ustavnog suda. Ne treba ih koristiti u svakoj prilici, nego onima koje to stvarno zaslužuju.

Najmlađi ste predsjednik Ustavnog suda s 44 godine. Nemate ni godinu sudačkog staža. Imate li dovoljno iskustva za upravljanje sudom?

Imam upravljačkog iskustva od prije, jer sam četiri godine bio prodekan Pravnog fakulteta u Zagrebu. Što se tiče mog sudačkog, ono je relativno kratko, zasada je to deset mjeseci. Međutim, da se pohvalim sam, po statistikama sam najuspješniji sudac u ovom sazivu po broju donesenih odluka i omjeru zaprimljenih i riješenih odluka.

Što se tiče svjetonazora, naši sugovornici kažu da ste izrazito desno. Neki čak kažu da ste najkonzervativniji predsjednik Ustavnog suda do sad. Je li to točno?

Bit ću vrlo izravan, to je glupost. Ni na koji način nisam desno ni ekstremno desno, ja sam ako se moramo svrstavati u političke ladice, blago desni spektar. Određene vrijednosti su unaprijed zadane, ali ne određuj me kao pravnika nego privatnu osobu.

Kakav je vaš odnos s premijerom? Izabrani ste uz potporu vladajuće većine.

Nemam nikakav odnos s premijerom. Mislim da nikada nisam sjedio s njih u četiri oka, nikada nismo razgovarali vezano za Ustavni sud ili bilo kakva politička pitanja.

Kako gledate na mandat gospodina Šeparovića?

Ocijenio bih ga pretežno vrlo pozitivno. Moram istaknuti da je njegov mandat silno otežavala činjenica da se politika silno bavila Ustavnim sudom i pokušavala dokazati da je Ustavni sud produžetak politike.

Očekujete li da će tako biti i u vašem mandatu? Očekujete li pritisak?

Ne očekujem pritiske, ali očekujem vrlo mukotrpan rad da se pokaže da Ustavni sud nije nastavak politike.

U srijedu vas čeka odlikovanje Republike Mađarske. Je li vam to sporno s obzirom na to da oni godinama izbjegavaju uhidbeni nalog što se tiče Hernadija?

Radi se o državnom odlikovanju koje mi je dodijelio mađarski predsjednik za dugogodišnju znanstvenu suradnju u sklopu Centralne akademije koja okuplja znanstvenike iz osam europskih država. Ne vidim kako bi to ikome moglo biti sporno.

Puno se bure u javnosti diglo oko pozdrava 'Za dom spremni'. Ustavni sud je jasno rekao da je taj pozdrav protuustavan. No, kako gledate na preporuke vijeća za suočavanje s prošlošću koje ostavlja prostor s dvostrukim konotacijama?

Ustavni sud je rekao da je 'Za dom spremni' ustaški pozdrav i da nije prihvatljiv. Međutim, preporuke vijeća su na neki način bile drugačije s dvostrukim konotacijama, ali pod uvjetom da se to ozakoni.

Mislite li da se često u praksi te preporuke stavljaju iznad Ustava? Znamo da se sudovi u praksi dosta pozivaju na preporuke vijeća. Čuli smo pozdrav i u Saboru koji nije sankcioniran.

Onda se, možda, zloupotrebljavaju na taj način. One ne mogu biti iznad Ustava.

Vi ne priznajete dvostruke konotacije?

Osobno mislim da taj pozdrav nema dvostruke konotacije.