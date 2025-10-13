Frane Staničić otkrio kojeg je svjetonazora: 'Nema veze s ekstremnom desnicom'

NOVI ŠEF USTAVNOG SUDA /

Frane Staničić danas je i službeno preuzeo predsjedanje Ustavnim sudom, a izabran je na sjednici na kojoj je petero sudaca napustilo sastanak.

Dužnost predsjednika preuzeo je od Miroslava Šeparovića koji na toj poziciji bio više od devet godina i barem do travnja ostaje sudac Ustavnog suda.

O svom izboru, ali i odlikovanju koje će mu u srijedu dodjeliti država Mađarska, kao i o svojim svjetonazorskim stavovima i spornom pozdravu ZDS, te mandatu bivšeg predsjednika - Staničić je govorio u svom prvom intervjuu za RTL Danas.

'Nisam ekstremno desno'

Što se tiče svjetonazora, mnogi kažu da je Staničić izrazito desno. Neki tvrde čak i da ste najkonzervativniji predsjednik Ustavnog suda do sada. Staničić tvrdi da ništa od toga nije istina.

"Bit ću izravan, to je glupost. Ja ni na koji način nisam ekstremno desno, ja sam blago desni centar. Moj svjetonazor nema nikakve veze s ekstremnom desnicom. Ne podržavam nikakve ekstreme, bilo lijevo, bilo desno. U tom pogledu ja sam umjereni centar. Naravno, ne bježim od svojih svjetonazora ali on me ne određuje kao pravnika nego kao privatnu osobu", objasnio je Frane Staničić.

