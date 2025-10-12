Ronioci čistili podmorje Jadrana pa snimili nevjerojatan prizor! Ježinac i na njemu - pašteta!

EKO AKCIJA /

Od rasvjetnog stupa i akumulatora do bicikla, kišobrana i otpadnih guma - sve to iz Jadrana izvadili su ronioci u velikoj ekološkoj akciji pod nazivom "Kvarner nije kontejner".

30-ak ronilaca čistilo je podmorje uz otoke Ilovik, Susak, Unije, Cres, Goli otok i Sveti Grgur i izronili su čak 15 tona otpada. Primijetili su da je najgore stanje kod bovi gdje se vežu jahte s kojim se odbacuje otpad direktno u more.

U akciji su sudjelovala četiri ronilačka kluba - Periska iz Ploča, Adriati-KRO iz Zagreba, klub Pena iz Makedonije, dok je akciju organizirao klub Leut iz Blaca čiji je predsjednik Dražen Ivanković za RTL Danas podijelio dojmove. Kako izgleda naš Jadaran kad se zaroni, pogledajte u snimkama koje otkrivaju što se sve od smeća zapetlja u bodlje ježinaca