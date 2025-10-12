IDEMO, HRVATSKA! /

Varaždin se zagrijava za Vatrene, padaju ozbiljne prognoze: 'Bit će 10:0!'

U Varaždinu je večeras sve u znaku Vatrenih. Igraju protiv reprezentacije Gibraltara i imaju priliku napraviti taj veliki korak prema Svjetskom prvenstvu koje će se iduće godine održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. 

Tijekom cijelog vikenda u središtu baroknog grada je bogat program za sve navijače koji su stigli iz cijele Hrvatske, ali i šire, bodriti reprezentaciju. 

Oni koji susret neće pratiti s tribina varaždinskog stadiona, organizirano je zajedničko gledanje utakmice na velikom ekranu na Kapucinskom trgu gdje se nalazi fan zona. Uskoro ćemo u Varaždin i uživo. Razgovarali smo s navijačima koji imaju velika očekivanja! Više pogledajte u videu

12.10.2025.
20:18
