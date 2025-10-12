Novi CRO Demoskop ekskluzivno otkriva ima li promjena na vrhu najnegativnijih i najpozitivnijih političara

RTL Danas u suradnji s Promocijom plus ekskluzivno donosi CRO Demoskop za listopad.

Nastavlja se negativni trend vladajućih - pad podrške stranci, ocjena rada Vlade, smjer kretanja zemlje i percepcija Andreja Plenkovića. No ovog puta je zabilježen i pad SDP-a.

Predsjednik Milanović i dalje je na vrhu ljestvice najpozitivnijih hrvatskih političara ispred Andreja Plenkovića na drugom i Tomislava Tomaševića na trećem mjestu.

Rasla je ocjena rada predsjednika Republike, ali pala za rad Vlade RH i Hrvatskog sabora, a zanimljive su teme koje su među Hrvatima najznačajnije u posljednjih mjesec dana. Najzanimljivije je na listi najnegativnijih političara gdje ima i koje iznenađenje.

Cijeli CRO Demoskop ekskluzivno donosimo u RTL-u Danas i na našem portalu u 19 sati.

CRO Demoskop za rujan možete pročitati OVDJE.

Istraživački projekt CRO Demoskop agencija Promocija plus provodi redovito od siječnja 2004. godine.

Istraživanje se provodi početkom mjeseca na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77 posto (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1 posto) uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

Od siječnja 2019. godine RTL Hrvatska kao jedini hrvatski i međunarodni medij ima ekskluzivno pravo korištenja i objave rezultata istraživanja javnog mnijenja CRO Demoskop. Prilikom objave i korištenja rezultata ovog istraživanja u drugim medijima obveza je medijskog korisnika ispravno navesti izvor podataka: CRO Demoskop za RTL.

