VAŽAN DETALJ /

Hrvatski rukometaši su u polufinalu, ali Mađarska je otkrila nešto što nas mora zabrinuti

Hrvatski rukometaši su u polufinalu, ali Mađarska je otkrila nešto što nas mora zabrinuti
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Izdvajamo pet ključnih stvari iz utakmice Hrvatske i Mađarske na Europskom prvenstvu u rukometu

28.1.2026.
22:43
Maj Gašparac
Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatski rukometaši pobijedili su Mađarsku sa 27-25 (13-15) čime su osvojili prvo mjesto u skupini 2 drugog kruga grupne faze i po deseti put u povijesti ušli u polufinale na Europskom prvenstvu.

Bila je to vrlo dramatična utakmica u koju su bolje ušli Mađari koji su bili u prednosti do polovice drugog poluvremena kada je Hrvatska uspjela preokrenuti i u konačnici izboriti pobjedu vrijednu polufinala. 

Čak četvorica igrača su postigli po četiri pogotka za Hrvatsku, Mario Šoštarić, sva četiri iz sedmeraca, te Luka Lovre Klarica, Tin Lučin i David Mandić, koji je bio strijelac posljednjeg gola. Po triput su mrežu zatresli Zlatko Raužan, Veron Načinović i Ivan Martinović, a po jednom Mateo Maraš i Luka CindrićDominik Kuzmanović je skupio devet obrana.

Iz ove teško izborene pobjede nad Mađarima naučili smo neke jako bitne stvari o Hrvatskoj, a u nastavku teksta izdvajamo koje su to.

Obrana prelomila utakmicu

Hrvatska obrana od početka utakmice nije bila na razini, a sve se promijenilo početkom drugog poluvremena, kada je izbornik Dagur Sigurdsson povukao potez koji je prelomio utakmicu - promijenio je obranu u 6-0, s kojom su Mađari imali jako puno problema i puno su teže stizali do pogodaka jer su bili prisiljeni na šuteve iz neizrađenih  pozicija. Hrvatska je zahvaljujući pokretljivoj 6-0 obrani istopila mađarsku prednost, preokrenula  i u završnici stigla do prednosti koju nije ispustila do kraja.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Mentalna snaga

Kako turnir odmiče, kod Hrvatske je vidljiv veliki rast mentalne snage i stabilnosti u momčadi. Nakon groznog ulaska u utakmicu, naši rukometaši su strpljivo radili, nisu dopuštali Mađarima da se previše odvoji te ih u drugom poluvremenu dotukli sa svojom 6-0 obranom koja je bila gotovo savršena. Za razliku od nekih ranijih utakmica, napadi su bili dugi, strpljivi i organizirani, bez srljanja i brzopletih rješenja. Možda i najvažnije je bilo to što Hrvatska nije radila tehničke pogreške, koje su je znale skupo koštati u prošlosti.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Borba na crti

U napadu je Hrvatska, istina, oscilirala, ali jedna stvar koja nas može radovati je suradnja s pivotom koja je zadavala velike probleme Mađarima. Kada su šutevi izvana bili blokirani, kada nismo uspijevali stvoriti šansu, igra na crtu nam je otvarala prostor i stvarala višak. Nisu naši pivoti bili samo važni zbog postignutih pogodaka, već u svojom igrom stvarali prostor za vanjske igrače. Upornost igre na pivota pokazala se kao pravi potez koji je Mađarima zadavao velike probleme.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Crne rupe u napadu

Ipak, nije sve bilo idealno. Negativan element u igri Hrvatske koji se mora izdvojiti su 'crne rupe', duži periodi u kojima su naši rukometaši bili nemoćni u napadu. To nam se dogodilo sredinom drugog poluvremena kada smo gotovo osam minuta bili bez postignutog gola. Realizacija s igračem više nam je bila ispod 50 posto i nedostatak rješenja na postavljenu obranu bio je očit. Mađari to nisu uspjeli kazniti, no protiv nekog snažnijeg protivnika, kakvi nas očekuju u završnici natjecanja, takva nemoć se mora svesti na minimum.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Prevaga na golu

Jedan od ključnih faktora pobjede Hrvatske bila je izvedba vratara koja je u potpunosti zasjenila onu mađarsku. Dominik Kuzmanović bio je briljantan, a statistika potvrđuje dominaciju: s devet obrana i 33% uspješnosti radio je velike probleme Mađarima. U usporedbi s njim, mađarski golman László Bartucz zaustavio je sedam udaraca (25%). Kuzmanovićeve ključne obrane u posljednjih deset minuta, uključujući sedmerac i kontranapad, slomile su mađarski otpor.

Foto: Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia
Foto: Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Kuzmanović je heroj nacije: Ni Ban Jelačić nije ovoliko naudio Mađarima

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Mađarska
