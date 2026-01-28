Mađari upiru prstom u 'krvnika', jedan Hrvat im je uništio snove

Hrvatska rukometna reprezentacija osigurala je plasman u polufinale Europskog prvenstva pobjedom protiv Mađarske 27:25 u dramatičnoj utakmici u Malmöu, no dan nakon dvoboja mađarski mediji ne prestaju analizirati kako su njihovi rukometaši ispustili veliku priliku. Iako je utakmica za Mađare bila bez natjecateljskog značaja za prolazak, borbenost koju su pokazali protiv "rukometne velesile" glavna je tema, uz neizbježan osjećaj žaljenja i ponosa.

Pobjeda ispuštena iz ruku

Mađarski sportski mediji gotovo jednoglasno ističu kako je njihova reprezentacija veći dio utakmice bila bolji suparnik i imala pobjedu u rukama. Vodeći sportski dnevnik Nemzeti Sport piše kako je Hrvatska još jednom demonstrirala zašto pripada samom vrhu svjetskog rukometa, čak i kad se čini da je na koljenima.

"Hrvatska je još jednom pokazala zašto je u samom vrhu svjetskog rukometa. Iako smo ih imali 'na konopcima' s četiri pogotka prednosti, njihova širina klupe i obrane Dominika Kuzmanovića ugasile su naše nade o senzaciji u Malmöu", navodi se u analizi utakmice, uz pohvale za taktičku pripremu izbornika Cheme Rodrígueza, čija je igra 7 na 6 savršeno funkcionirala u prvih trideset minuta. Portal Index.hu dodaje kako je mađarska reprezentacija odigrala sjajno prvo poluvrijeme, nakon kojeg je vodila 15:13, no u nastavku je uslijedio neobjašnjiv pad.

Kuzmanović zaključao vrata

Svi mađarski izvještaji kao ključni trenutak preokreta ističu ulazak hrvatskog vratara Dominika Kuzmanovića, kojeg su neki mediji opisali i kao "krvnika" mađarskih nadanja. Njegovih devet obrana, od kojih je većina stigla u ključnim trenucima drugog poluvremena, potpuno je promijenilo tijek utakmice.

"Bence Imre bio je nezaustavljiv, ali rukomet se igra 60 minuta. Hrvatski 'bedem' u drugom poluvremenu postao je nepremostiv za naše bekove. Poraz boli, ali ova reprezentacija je pokazala da može igrati ravnopravno s najboljima", piše u komentaru nacionalne sportske televizije M4 Sport, dok Origo naglašava "hrvatski karakter" koji dolazi do izražaja u dramatičnim završnicama. "Hrvati su preživjeli mađarski uragan s početka utakmice. U drugom dijelu, uz fanatičnu podršku svojih navijača, nametnuli su ritam koji nismo mogli pratiti", ističe se u tekstu.

Ponos unatoč porazu

Unatoč ispuštenoj pobjedi, iz mađarskog tabora stižu poruke ponosa. Izbornik Chema Rodríguez izjavio je kako je njegova momčad zaslužila više, ali da je umor učinio svoje. "U drugom poluvremenu osjetili smo umor, to je bio naš glavni problem. Sreća ponovno nije bila uz nas, baš kao ni protiv Švedske. Ipak, mislim da se možemo vratiti kući uzdignute glave", rekao je španjolski stručnjak.

S njim se složio i kapetan Adrián Sipos, koji je kritizirao i težak raspored. "Mislim da nije normalno da igramo dvije ovako teške utakmice unutar dvadeset i četiri sata. Držali smo se četrdeset minuta, a onda smo se jednostavno potrošili. No, ponosan sam na sve dečke", zaključio je Sipos.

