FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HEROJ MANDIĆ /

Proživite još jednom posljednje dvije minute drame koja nas je uvela u polufinale, svega je bilo

U posljednje dvije minute Hrvatska je ušla s pogotkom prednosti

28.1.2026.
19:47
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska rukometna reprezentacija je u polufinalu Europskog prvenstva u rukometu! Nije moglo bez najveće moguće drame. 

U posljednje dvije minute Hrvatska je ušla s pogotkom prednosti. Tražili smo pogodak koji bi nam odnio pobjedu. Dagur je zvao time-out, ali prave akcije nije bilo. Onda nam je pomogao Sipos koji je za prekršaj nad Klaricom napravio isključenje za dvije minute. 

Ipak, Palasics je čudesno obranio zicer Martinovića i Mađari su imali napad za izjednačenje. Naš junak zove se David Mandić koji se odlično postavio i suđeno je probijanje Ilića. Mandić je onda nekoliko sekundi do kraja zabio za konačnih 27-25.

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HEROJ MANDIĆ /
Proživite još jednom posljednje dvije minute drame koja nas je uvela u polufinale, svega je bilo