Proživite još jednom posljednje dvije minute drame koja nas je uvela u polufinale, svega je bilo

Hrvatska rukometna reprezentacija je u polufinalu Europskog prvenstva u rukometu! Nije moglo bez najveće moguće drame.

U posljednje dvije minute Hrvatska je ušla s pogotkom prednosti. Tražili smo pogodak koji bi nam odnio pobjedu. Dagur je zvao time-out, ali prave akcije nije bilo. Onda nam je pomogao Sipos koji je za prekršaj nad Klaricom napravio isključenje za dvije minute.

Ipak, Palasics je čudesno obranio zicer Martinovića i Mađari su imali napad za izjednačenje. Naš junak zove se David Mandić koji se odlično postavio i suđeno je probijanje Ilića. Mandić je onda nekoliko sekundi do kraja zabio za konačnih 27-25.