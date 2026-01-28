Hrvatska je nakon izuzetno napete završnice svladala Mađarsku rezultatom 27:25 i osigurala mjesto u polufinalu Europskog prvenstva u rukometu.

Mađari su bili bolja momčad u prvom poluvremenu te su sve do polovice drugog poluvremena bili u vodstvu. Promjenom obrane Hrvatska je uspjela doći do preokreta i pobjede za plasman u polufinale u kojem će hrvatskim rukometašima suparnik biti Njemačka ili Danska.

Čak četvorica igrača su postigli po četiri pogotka za Hrvatsku, Mario Šoštarić, sva četiri iz sedmeraca, te Luka Lovre Klarica, Tin Lučin i David Mandić, koji je bio strijelac posljednjeg gola. Po triput su mrežu zatresli Zlatko Raužan, Veron Načinović i Ivan Martinović, a po jednom Mateo Maraš i Luka Cindrić.

Dominik Kuzmanović je skupio devet obrana.

Uz Hrvatsku, u polufinale iz ove skupine ide i Island koji je to osigurao pobjedom nad Slovenijom 39-31.

Ines Goda Forjan se javlja uživo iz Švedske s Ivanom Martinovića.

"Preponosan sam kako smo se borili. Imali smo osjećaj da igramo u Areni Zagreb, hvala navijačima. Nemam ni riječi ni suza", počeo je Ivan pa usporedio sve sa situacijom od prošle godine.

"Još ne mogu vjerovati. Imali smo tešku situaciju. Svi smo rekli da ćemo okrenuti sve i ponoviti ono što smo napravili u Hrvatskoj, prazan sam", kaže Martinović koji nema želja za polufinale.

"Ne zanima nas kako će tko odigrati. Igrali smo na glavu koliko god da je teško bilo, hvala publici", rekao je pa poručio za kraj:

"Tko god da dođe mi ćemo nastaviti ovako. Presretan sam, čeka nas putovanje, odmarat ćemo samo pola dana, hvala i vama na RTL-u jer nam dajete pozitivnu energiju."

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski kapetan na rubu suza pred kamerama: 'Prazan sam, nije nam važno tko će doći u polufinalu!'